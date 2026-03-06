Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Bức ảnh Minion được netizen chia sẻ rầm rộ, loạt thương hiệu cũng "đu trend"

Dương Kiều

HHTO - Hình ảnh Minion "chữa lành", là dáng vẻ khi tan ca trở thành cơn sốt mới trên mạng xã hội Việt Nam.

Trong những ngày này, hình ảnh của một chú Minion trong thương hiệu phim Despicable Me đình đám được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Có nguồn gốc từ nước ngoài, bức ảnh nhanh chóng trở thành "cơn sốt" mới trên các nền tảng mạng xã hội ở Việt Nam, được người người nhà nhà chia sẻ và sử dụng làm hình nền.

646710072-1262321372665723-3044296618639537753-n.jpg

Theo chia sẻ từ cư dân mạng, đây là một bức ảnh "xin vía" may mắn mới, thể hiện cảm xúc bình yên và thoải mái như được giải thoát từ áp lực. Có người còn đùa rằng đây chính là dáng vẻ khi tan làm, hay vừa kết thúc một ngày tăng ca dài. Thậm chí một số cư dân mạng còn khẳng định đây chính là nét mặt của họ sau khi "ngủ nướng" mà không cần đặt báo thức dậy sớm nữa.

a.png
Bài viết về Minion gây sốt mạng xã hội.

Bức ảnh Minion dễ thương nhận về lượng tương tác khủng trên mạng xã hội, thậm chí còn tạo nên trào lưu "chế ảnh" thú vị. Không ít thương hiệu lớn nhỏ đã tham gia, mang đến phiên bản Minion "chữa lành" của riêng mình bằng công nghệ AI. Ngoài ra, một số dân tình còn tự tạo nên những phiên bản sáng tạo từ ảnh gốc, để có thể dễ dàng cài đặt làm hình nền điện thoại của riêng mình.

645767061-1452725169557978-7634060044268287754-n.jpg
646921336-34293674003612354-5713620803080041557-n.jpg
646284576-1356019783222940-1853539136049015059-n.jpg
648688418-34293673673612387-7280056222932018097-n.jpg
645835309-1452725166224645-1775735412111840921-n.jpg
642655240-17928263730214956-2621.jpg
b.png
Hàng loạt phiên bản Minion "chữa lành" khác ra đời.

Từ hơn thập kỷ qua, Minion đã trở thành nhân vật mang tính văn hóa đại chúng toàn cầu. Các nhân vật "vô tri" này xuất hiện thông qua loạt phim Despicable Me của hãng Illumination, là một chủng tộc sống từ thời cổ đại và cho đến tận ngày nay. Chúng trở thành bạn ấu thơ của Gru, sau đó cùng hắn trưởng thành và góp sức vào hành trình làm phản diện của hắn.

minionsgru.jpg
latest.jpg

Các Minion có vẻ ngoài nhỏ bé, màu vàng, có ngôn ngữ riêng hài hước và đôi khi rất hậu đậu. Song, các phần phim cũng tập trung vào hành trình tiến hóa của Minion khi mang đến nhiều phiên bản cấp tiến hơn như Minion tím độc ác, hay nhóm siêu anh hùng Mega Minion. Sắp tới, thương hiệu ngoại truyện Minions sẽ trở lại với phần phim thứ 3 mang tên Minions & Monsters, trong đó các Minion sẽ trở thành những nhà làm phim và mở một cuộc tuyển chọn quái vật làm diễn viên cho mình.

mv5bnmzlnje4yjutytfhos00otvklwew.jpg
Hội Minion sẽ tái xuất màn ảnh rộng dịp hè 2026.
642034123-1644449426571733-7110582869033460216-n.jpg
Dương Kiều
#Minions #Despicable Me #Minion #ảnh Minion #trào lưu mạng xã hội #trào lưu gây sốt

