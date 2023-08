Bùi Lý Thiên Hương: Từ cái tên thân quen thi Hoa hậu đến "nai chiến" team Thanh Hằng

HHT - Từng bền bỉ "chinh chiến" ở hàng loạt cuộc thi nhan sắc, "nai 67" Bùi Lý Thiên Hương có thể làm nên chuyện tại The New Mentor 2023?

"Gương mặt thân quen" với fan sắc đẹp

Sở hữu vóc dáng chuẩn người mẫu với số đo ba vòng 86-61-94, chiều cao 1m73 cùng đường nét sắc sảo, Bùi Lý Thiên Hương là "ngựa chiến" quen mặt tại các đấu trường sắc đẹp. Mỹ nhân sinh năm 1996 từng lọt Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 và trở thành Hoa hậu Việt Nam toàn thế giới 2018. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cái tên Bùi Lý Thiên Hương vẫn còn xa lạ với công chúng.

Tái xuất Miss Universe Vietnam 2022, Thiên Hương được kỳ vọng lọt top 5 nhờ những màn trình diễn liên tục lên xu hướng mạng xã hội. Thế nhưng, người đẹp An Giang gây tiếc nuối khi chỉ lọt Top 16. Sau đó, Bùi Lý Thiên Hương tiếp tục ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2022 và tiếp tục "chiếm sóng" truyền thông. Chung cuộc, Thiên Hương dừng chân ở Top 10, đồng thời được nhận giải thưởng Best In Swimsuit.

Bên cạnh tham gia các cuộc thi nhan sắc, Thiên Hương vẫn hoạt động năng suất với vai trò người mẫu và thường xuyên "càn quét" sàn runway tại Vietnam Fashion Week, show D.A.M Võ Hoàng Yến,...

"Nai chiến" team Thanh Hằng tại The New Mentor

Xuất hiện tại The New Mentor 2023, Thiên Hương "ghi điểm" với dàn HLV khi hỗ trợ Khả Hân xử lý trang phục. Người đẹp còn tinh tế cố tình catwalk chậm lại để chờ Khả Hân trong lúc cô nàng gặp sự cố. Sau màn thể hiện cực “slay” và nhận về cơn mưa lời khen từ các Super Mentor, Bùi Lý Thiên Hương ghi danh vào dàn chiến binh “nghìn máu” team Thanh Hằng.

Thiên Hương cũng tiết lộ bản thân quyết định lấn sân ca hát và mong muốn xây dựng hình mẫu "toàn năng" giống đàn chị Hồ Ngọc Hà: “Trong nghệ thuật, vẻ đẹp thì chỉ tỏa sáng một thời điểm, còn nhiều tài năng thì có thể cống hiến nhiều hơn và giúp mình đi được lâu hơn là nhan sắc".