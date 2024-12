Ca khúc "Ngạo Nghễ" bị dân mạng réo tên giữa ồn ào "đạo nhái" của Hùng Huỳnh

HHT - Những ồn ào liên quan đến ca khúc mới "Chẳng Thể Nhắm Mắt" của Hùng Huỳnh đã vô tình kéo theo một bài hát trong Anh Trai "Say Hi" bị điểm mặt gọi tên.

Màn ra mắt chính thức của Hùng Huỳnh với tư cách ca sĩ solo cùng ca khúc Chẳng Thể Nhắm Mắt đã kéo theo nhiều chủ đề "dậy sóng". Một trong số đó chính là việc MV của ca khúc được cho là có nhiều điểm tương đồng với MV Standing Next to You của Jung Kook BTS. Thế nhưng, giữa lúc hai bài hát đang được dân mạng đặt lên bàn cân so sánh, bất ngờ một bản hit trong Anh Trai "Say Hi" cũng được đề cập đến.

Cụ thể, Ngạo Nghễ đang là bài hát được nhắc đến liên tục giữa vụ ồn ào Hùng Huỳnh "đạo nhái" Jung Kook. Bởi lẽ từ trước đó, Ngạo Nghễ đã vướng phải nghi vấn trùng lặp giai điệu với bản hit That That của bộ đôi PSY - SUGA. Vấn đề này đã xuất hiện ngay từ khi Ngạo Nghễ được ra mắt trong tập Chung kết của Anh Trai "Say Hi", nhưng đến nay tiếp tục được dân mạng nhắc lại.

Hiện tại cộng đồng fan của Anh Trai "Say Hi" nói chung, và fan các anh trai tham gia diễn bài Ngạo Nghễ nói riêng đang ra sức bảo vệ ca khúc. Trên MXH, không ít người hâm mộ đã đưa ra bằng chứng giai điệu của Ngạo Nghễ và That That không giống nhau, thậm chí khác biệt hẳn về key và tempo khi so hai đoạn nhạc bị nghi ngờ của hai ca khúc với nhau.

Một bộ phận ARMY (fan của BTS) cũng lên tiếng về những nghi vấn xoay quanh Ngạo Nghễ và That That, qua đó cho rằng nó "không rõ ràng". Tuy nhiên, câu chuyện về ca khúc mới của Hùng Huỳnh và Standing Next to You của Jung Kook lại đang "nóng sốt" trên X/ Twitter, thu hút lượt retweet "khủng" và đưa các từ khóa như "Stop copying BTS" (tạm dịch: Hãy ngừng đạo nhái BTS), "Jung Kook", "Hùng Huỳnh"... lên Top Trending.