Chẳng Thể Nhắm Mắt - Hùng Huỳnh: Màn ra mắt ồn ào, khán giả chê trách ê-kíp

HHT - Tận dụng sức nóng từ Anh Trai "Say Hi", Hùng Huỳnh chính thức "chào sân" V-Biz với MV đầu tay "Chẳng Thể Nhắm Mắt". MV bất ngờ viral mạnh nhưng theo cách mà Darling - FC của Hùng Huỳnh - không hề mong muốn

Hùng Huỳnh là một trong những cái tên vụt sáng nhờ chương trình Anh Trai "Say Hi". Hậu chương trình, nam ca sĩ sinh năm 1999 cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Chẳng Thể Nhắm Mắt vào tối 15/12.

Ca khúc thuộc thể loại Dance Pop, do Trung Trần sáng tác, sản xuất âm nhạc bởi Kewtie - người anh em cũng là "producer ruột" của HIEUTHUHAI. Nội dung Chẳng Thể Nhắm Mắt nói về chủ đề tình yêu quen thuộc. Giai điệu bắt tai, dễ nghe, phù hợp thị hiếu khán giả trẻ.

Hùng Huỳnh khoe khả năng vũ đạo ấn tượng vốn là thế mạnh của anh, gây bất ngờ nhờ đoạn fast flow (rap nhanh). Ca khúc và giọng hát của Hùng Huỳnh được đánh giá ở mức độ tạm ổn, tạo nên tổng thể hài hòa về phần nghe.

Ở mặt hình ảnh, MV Chẳng Thể Nhắm Mắt được phụ trách bởi đạo diễn Kiên Ứng, quay dạng đóng hộp. Hùng Huỳnh khoe sắc vóc cuốn hút trong 3 bộ trang phục theo cách phong cách đường phố, lịch lãm.

Tuy nhiên, MV Chẳng Thể Nhắm Mắt nhanh chóng trở nên ồn ào khi bị cư dân mạng cáo buộc "đạo nhái" MV Standing Next To You của Jung Kook (BTS) vì có nhiều điểm giống nhau bất thường về mặt concept, hình ảnh.

Các chi tiết được cho là sao chép liên tiếp được chỉ ra: "Rồi cái outfit với cái điệu dance khác gì Jung Kook không?"; "Bối cảnh xuất hiện theo thứ tự như thế nào sao y đúc của Standing Next To You"; "MV Hùng Huỳnh mặc nguyên bộ suit xám, MV Jung Kook cũng có suit đen. Bộ gilê sát nách xám Hùng Huỳnh mặc trong họp báo bài hát mới y chang bộ Jung Kook mặc trong MV"...

Trên các nền tảng mạng xã hội, cư dân mạng tranh cãi kịch liệt về sự tương đồng giữa MV Chẳng Thể Nhắm Mắt và Standing Next To You, yêu cầu phía ê-kíp của Hùng Huỳnh khẩn trương lên tiếng. Một bộ phận người hâm mộ của nam ca sĩ cũng thừa nhận sự tương đồng này và phỏng đoán đây có thể là ý đồ của đội ngũ quản lý chứ không phải ý tưởng của Hùng Huỳnh.

Fan phản đối cách ê-kíp sử dụng chiêu trò gây tranh cãi để hút truyền thông cho nam ca sĩ. Họ cho rằng đội ngũ sản xuất cần có chiến lược phát triển theo hướng riêng biệt, văn minh hơn để tránh ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nghệ sĩ trực thuộc.

"Với năng lực cùng sự nỗ lực của Hùng Huỳnh trong suốt thời gian qua, thật tiếc nuối khi thấy sản phẩm debut của bạn phải hứng chịu loạt drama, ồn ào thế này ngay từ sản phẩm debut. Ê-kíp thật sự cần có sự cân nhắc thay đổi nhanh chóng để Hùng Huỳnh có cơ hội tỏa sáng, tận dụng được hiệu ứng tích cực từ Anh Trai "Say Hi", trích bình luận dưới MV Chẳng Thể Nhắm Mắt.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cho rằng Hùng Huỳnh từng chia sẻ bản thân là fan của BTS, rất yêu thích K-Pop, từng là thực tập sinh của công ty giải trí Hàn (đặt trụ sở ở Việt Nam) nên nam ca sĩ không thể không nhận ra sự tương đồng giữa sản phẩm của mình và Jung Kook.

Hiện tại, phía công ty quản lý và Hùng Huỳnh vẫn chưa phản hồi về tranh cãi trên.