Các Anh Trai vướng "kiếp nạn" vì fan: Fanclub SOOBIN, Captain đều bị trừ điểm

HHT - Fanclub công kích nghệ sĩ khác, nhận donate bằng tài khoản cá nhân, nhập nhằng trong tổ chức và quản lý... là loạt "kiếp nạn" mà một số nghệ sĩ Việt đang gặp phải.

Fanclub SOOBIN "trục trặc" trong nội bộ

Nội bộ fanclub (FC) của SOOBIN đang gặp "trục trặc" bởi một số vấn đề xoay quanh việc quản lý. Cụ thể, một tài khoản đã khẳng định FC "làm việc không có trách nhiệm, khả năng tổ chức yếu kém".

Người này cho rằng chỉ với việc donate (góp tiền) để thực hiện bình chọn cho SOOBIN, ban quản lý FC đã tạo ra 3 group chat cho 3 miền, không có kế hoạch sử dụng cụ thể khoản donate, nhận chuyển khoản bằng tài khoản cá nhân... Khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thay vì đề xuất giải pháp, ban quản lý FC lại "im lặng", thậm chí hành xử thiếu tôn trọng với các fan mới.

Ngay sau đó, loạt tài khoản khác cũng lên tiếng đồng tình với quan điểm trên, đồng thời chỉ rõ những điểm "bất ổn" trong vấn đề thu - chi của ban quản lý SUSUFAMILY (tên gọi của FC SOOBIN).

Màn "lục đục nội bộ" này nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen, đặc biệt là các khán giả của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - show có sự góp mặt của SOOBIN. Nhiều người cho rằng, việc FC đấu tố lẫn nhau trong thời điểm này không chỉ làm giảm uy tín của ban điều hành fanclub mà còn có thể khiến tinh thần của SOOBIN ít nhiều bị ảnh hưởng.

FC Captain "khẩu chiến" chuyện Hoàng Dũng

Tại Anh Trai "Say Hi", demo Người Tình Của Nắng do Hoàng Dũng sáng tác được chương trình mua lại để biến tấu thành ca khúc trình diễn của nhóm Anh Tú, Captain, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh cùng khách mời LyLy.

Trong đoạn phỏng vấn hậu trường, Hoàng Dũng đưa ra một số yêu cầu với team Captain: “Có thể sửa đổi để ca khúc phù hợp hơn với cá tính mỗi người nhưng nội dung bài phải xoay quanh bản demo". Trong một cuộc phỏng vấn khác, Captain cho biết Hoàng Dũng đã yêu cầu giữ nguyên 60% nguyên bản của bài hát Người Tình Của Nắng.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin sai sự thật như "Hoàng Dũng gửi bài trễ 10 ngày" khiến không ít khán giả của dàn "Anh trai", trong đó có FC Captain bức xúc. Nhiều fan đã lên tiếng chỉ trích và dùng lời lẽ nặng nề công kích chủ nhân hit Nàng Thơ. Một số người hâm mộ cho rằng Hoàng Dũng đã hạn chế khả năng sáng tạo của nhóm Captain, đồng thời nam nhạc sĩ đang có cách làm việc "cứng nhắc, thiếu chuyên nghiệp".

Đại diện truyền thông của Hoàng Dũng buộc phải có động thái đính chính, phủ nhận các đồn đoán tiêu cực gây ảnh hưởng đến tên tuổi của nam nhạc sĩ. Sau đó, chính Captain cũng lên tiếng xin lỗi đàn anh trên trang cá nhân:

"Tôi chỉ muốn chia sẻ về những thử thách trong chương trình một cách vô tri và thoải mái nhưng mình không ngờ được là mọi chuyện lại có thể đi xa đến vậy. Mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc để những người trong cuộc hay ngoài cuộc đều không bị tác động xấu".

Trước đó, màn "khẩu chiến" giữa producer Kewtiie với FC J97 - Đom Đóm cũng từng nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Việc copy thông tin J97 "gán" cho Negav của Kewtiie được cho là thiếu tinh tế, tuy nhiên cách ứng xử như dùng lời lẽ thô tục, ghép - chế ảnh Kewtiie theo chiều hướng công kích của Đom Đóm cũng nhận về "phản ứng ngược" từ netizen.

Không ít người khẳng định, fanclub chính là một "bộ mặt" của nghệ sĩ, do đó lối ứng xử của các cộng đồng fan, với quy mô hàng nghìn người, cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và vị trí của người nghệ sĩ đó trong làng giải trí.

Trước những ồn ào xoay quanh FC SOOBIN, đại diện của nam ca sĩ - SpaceSpeakers Label đã có những động thái giải quyết nhanh chóng. Cụ thể, FC đã chính thức công khai minh bạch những chi phí liên quan đến hoạt động bình chọn YVOTE. Với những mâu thuẫn trong cộng đồng Fan, trưởng nhóm FC miền Trung đã công khai xin lỗi, thừa nhận thiếu sót và chủ động rút khỏi vị trí leader. Nội bộ FC sẽ có những thay đổi về mặt nhân sự, ban quản trị. Ngoài ra, công ty của nam ca sĩ cũng sẽ là "đầu tàu", trực tiếp nhận thông tin, kiểm duyệt chất lượng đầu ra các vấn đề trong FC. Phía công ty sẽ thành lập một group FC mới trực thuộc SpaceSpeakers Label.