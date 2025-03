Tân binh "quái chiêu" KiiiKiii ra mắt: Cơn gió lạ chứa sức mạnh đáng gờm

HHT - Với đội hình 5 thành viên, KiiiKiii được netizen đánh giá là "làn gió mới" của làng nhạc xứ sở Kim chi bằng tạo hình và concept ấn tượng. Nhóm đã chính thức "xuất kích", sẵn sàng debut khi đã lấy lòng được công chúng bởi một chiến dịch quảng bá cũng độc đáo không kém.

Là "chiến mã" tiếp theo được công ty giải trí Starship giới thiệu sau sự thành công vượt bậc của nhóm nữ IVE, KiiiKiii đã nhanh chóng thu hút sự chú ý đông đảo của những fan K-Pop ngay từ khi đăng tải những teaser đầu tiên.

Cái tên KiiiKiii được diễn giải là mô phỏng âm thanh của những tiếng cười khúc khích, từ đó thể hiện cá tính tươi vui, hoạt bát mà girlgroup này mang lại, thể hiện được niềm vui và sức sống trao gửi đến toàn thể khán giả.

Nhóm đã bất ngờ tung MV cho single mở đường I DO ME và DEBUT SONG, cùng với hàng loạt các lịch trình biểu diễn trên các chương trình âm nhạc. Đặc biệt, ca khúc I DO ME đã nhận được phản hồi tích cực của công chúng khi tiến thẳng vào top 20 các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa - một thành tích "đáng gờm" đối với một nhóm nhạc chưa chính thức ra mắt khán giả.

Trở nên quen mặt với khán giả, ngày 24/03, KiiiKiii mới chính thức "xuất xưởng" màn debut của mình với EP đầu tay UNCUT GEM và bài hát chủ đề BTG.

Đúng như cái tên UNCUT GEM (viên ngọc thô), cá tính mà KiiiKiii thể hiện là sự trẻ trung, tươi tắn của tuổi trẻ kết hợp cùng nguồn năng lượng hồn nhiên, nhiệt huyết của những cô nàng "quái chiêu", thích thử thách chính mình bằng nguồn năng lượng độc lạ.

BTG chắc chắn là một ca khúc gây ấn tượng mạnh mẽ với lời mô tả "phá vỡ giới hạn của thể loại Hip-Hop và EDM". Bài hát là sự pha trộn mạnh mẽ, táo bạo giữa các nhạc cụ và bộ gõ điện tử, cùng với tiết tấu phức tạp của phần điệp khúc có thể khiến cho khán giả bất ngờ khi lần đầu nghe thử.

Tuy nhiên, tinh thần thể nghiệm đó thực chất lại rất hợp lý với định hướng nghệ thuật mà KiiiKiii tuyên bố với khán giả. Không gây ấn tượng bởi những nốt cao hầm hố, những giai điệu kịch tính lên xuống, KiiiKiii lại thể hiện bản sắc nghệ thuật bằng sự hòa hợp đáng gờm của một tân binh đối với thể loại âm nhạc điện tử.

Kỹ năng trình diễn của nhóm cũng nhận được những lời khen của nhiều cư dân mạng. Đặc biệt, vũ đạo nhóm còn có sự pha trộn với loại hình tutting, với những chuyển động cánh tay linh hoạt, dự kiến sẽ trở thành xu hướng với phong cách quảng bá mới lạ của KiiiKiii trong thời gian tới.

Vẫn trung thành với phong cách độc đáo, concept MV được dàn dựng tối giản, chủ yếu tạo điểm nhấn bằng phong cách trang phục mix&match đặc biệt, phần trang điểm đậm bằng các tone màu nổi bật cùng với lens và tóc nhuộm highlight. Kết hợp với phông nền được tận dụng tối đa hiệu ứng của đèn led và laser, BTG đã trở thành một MV "không thể quậy hơn".

Những bài hát còn lại trong UNCUT GEM chứa đựng những câu hỏi liên tục của KiiiKiii đối với tuổi trẻ được thể hiện qua các thể loại âm nhạc đa dạng. Thông qua EP đầu tay của mình, KiiiKiii mong muốn mang đến một lăng kính đầy tươi vui và năng động, lôi kéo sự hiếu kỳ của khán giả bằng lời hứa hẹn và những cá tính mạnh mẽ sẽ được phô diễn mãnh liệt hơn trong tương lai.