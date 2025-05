Các fan project “cực đỉnh” chờ ngày lộ diện tại concert Anh Trai “Say Hi” D-6

HHT - Với concert Anh Trai "Say Hi" D-6, hoạt động “tiếp ứng” của các FC được tập trung tổ chức trong ngày 9/5 tại khu vực trường đua F1, Mỹ Đình (Hà Nội) - sớm hơn 1 ngày so với đêm diễn chính thức. Cùng hóng những fan project đỉnh nhất đang được chờ đợi bên lề concert ATSH D-6 ngay nào!

Cứ mỗi dịp concert Anh Trai “Say Hi” diễn ra cũng chính là ngày hội của các fandom khi có cơ hội “flex” những project tiếp ứng cực xịn, cực ngầu dành cho các anh trai. Thịnh Hạ Quang Niên - Đi Trên Con Đường Xa là project Flash Team Hà Nội mang đến concert ATSH D-6. Bên cạnh việc dựng booth check-in, tặng quà cho các Flash và dàn anh trai, tổ chức roadshow mui trần, Flash Team Hà Nội còn mang tới một quầy kem mát lạnh tại ngay khu vực foodtruck. Tại đây, các Flash sẽ có cơ hội tự trang trí cho que kem ốc quế của mình với những chiếc sticker nhỏ xinh, mang đậm “vibe” Rhyder. Chưa hết, Flash Team Hà Nội còn đang “rủ” các fan của Rhyder diện trang phục truyền thống như áo dài, Việt phục, áo bà ba, áo tứ thân… khi tới check-in tại booth Phủ nhà họ Nguyễn trong khung giờ từ 13h - 19h ngày 9/5 tại trường đua F1. Một trong những project rực rỡ nhất trong cuộc hẹn ngày 9/5 sắp tới, phải kể đến project American Retro City Pop 1990s đến từ FC CherisHIEUTHUHAI. Lấy cảm hứng từ MV Nước Mắt Cá Sấu, American Retro City Pop 1990s tái hiện lại những năm tháng khi tivi còn có nút vặn, cassette được tua bằng bút bi, là nơi ký ức được tái hiện bằng ánh đèn neon, âm nhạc analog, cùng “vibe” hoài niệm. Booth check-in mang tên Croc’ N Roll được xem là nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, được lấy cảm hứng từ chính HIEUTHUHAI - vừa trẻ trung, hiện đại, nhưng cũng không ngừng tìm về những giá trị nghệ thuật đã ngủ yên. Booth quá xịn đẹp, chỉ còn chờ các “cá sấu con” diện đồ xúng xính tới “pose” hình thôi đấy! Bên cạnh màn trình diễn siêu xe mãn nhãn của team Noadshow - Hội bế anh Hào tại trường đua F1, các Lil Lì - FC của Nicky còn ngóng đợi project Nicky’s Arcade của team Hào Hoa Tựa Gió - All for Nicky Trần Phong Hào. Nicky’s Arcade là sự kết hợp của xe foodtruck, cùng máy chơi game - nơi giấc mơ chơi xèng cả ngày không chán của Nicky trở thành hiện thực. Cũng trong project này, các Lil Lì còn chuẩn bị trà thạch vải và trà đào cam sả, cùng một “menu” đồ ăn và tráng miệng rất chất lượng tiếp sức cho Nicky và ekíp trong buổi tổng duyệt và ngày diễn ra concert. Vượt qua màn tuyển chọn gắt gao từ nhiều dự án cùng ứng cử, The Tổng Tài và D.Phoenix là hai nhóm được cộng đồng fan Dopamine giao thực hiện fan project tiếp sức cho anh trai Dương Domic tại concert Anh Trai “Say Hi” D-6. Trong chưa đầy 24 tiếng, The Tổng Tài và D.Phoenix đã nhanh chóng được “nạp” đầy quỹ tiếp ứng để thoả sức “bung lụa” trong ngày 9/5. The Tổng Tài là team được giao phụ trách booth check-in, với thiết kế mô phỏng văn phòng tổng tài, nơi anh trai Dương Domic chính là “sếp bự”, dẫn dắt âm nhạc cùng các cộng sự Dopamine. Còn foodtruck của nhà Dopamine được giao cho team D.Phoenix với concept phượng hoàng tái sinh, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, cùng sự bứt phá mạnh mẽ của Dương Doimic. Dù hành trình concert Anh Trai “Say Hi” đã đi đến chặng cuối, nhưng cùng với sự đồng hành của cộng đồng Dopamine, các fan tin chắc Dương Domic sẽ còn bay xa, bay cao hơn nữa trong thời gian tới. Bạn hãy gửi thông tin, hoạt động của FC về email chuyên mục: bantinfc@gmail.com Thùy Dương (tổng hợp). Ảnh: FC nghệ sĩ