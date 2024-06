Các nhân vật "trích dẫn nghị luận" gửi lời nhắn đầy tâm huyết đến sĩ tử 2K6

HHT - Bên cạnh những lời chúc "có cánh" từ gia đình, thầy cô và bạn bè, teen 2K6 còn nhận được những lời nhắn tâm huyết đến từ những nhân vật truyền cảm hứng trước giờ vượt vũ môn.

Được teen mệnh danh là "bà hoàng" trong làng dẫn chứng Nghị luận xã hội, là nguồn cảm hứng làm bài của không ít sĩ tử khi thực hiện bài thi môn Ngữ văn với khẩu hiệu thân quen "I Can Do It, You Can Do It", Hoa hậu H'Hen Niê đã gửi những lời chúc vô cùng chân thành để khích lệ tinh thần các thí sinh 2K6.

Nàng hậu bày tỏ sự thấu hiểu và đồng cảm với những lo lắng, hồi hộp của các thí sinh. "Chị Hen" cũng không quên động viên teen 2K6 bằng những lời nhắc nhở như: "Giữ gìn sức khỏe, đi thi mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết, đặt báo thức hoặc nhờ người nhà gọi dậy để tránh đi thi muộn".

Sau bức ảnh làm "rúng động" cộng đồng dự đoán đề thi Văn, "thánh tiên tri" Đen Vâu đã gửi những lời chúc đầy "nhịp điệu" đến toàn thể thí sinh sắp tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. "Chú" Đen "căn dặn" 2K6 hãy "bố trí" ăn ngủ hợp lý để có được tinh thần sảng khoái, minh mẫn khi làm bài thi. "Chú" Đen cũng nhắc nhở các thí sinh chú ý cẩn thận khi di chuyển đến điểm thi.

Là cô gái Gen Z được nhiều người khâm phục vì nghị lực học tập và những thành tích đáng nể cũng như nguồn năng lượng đầy hứng khởi, MC Khánh Vy hiểu rất rõ cảm xúc "rối bời" của các bạn 2K6 ngay lúc này, vì thế cô nàng đã gửi một lời chúc ngắn gọn đến các thí sinh:

Không có nỗ lực nào là phí hoài. Cùng nhau dũng cảm đối diện với kỳ thi phía trước để khám phá khả năng của mình và có một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời nhé các sĩ tử thân yêu Chúng mình sẽ làm được, có thể không phải ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ thành công!

Bên dưới bài đăng, nhiều sĩ tử tranh thủ "xin vía" học giỏi của MC Khánh Vy. Cô nàng cũng là nhân vật được nhiều bạn học sinh lựa chọn để dẫn chứng vào phần bài làm Nghị luận xã hội môn Văn nhờ nguồn năng lượng tích cực.

Sáng 27/6, thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024, bắt đầu bằng môn thi Ngữ Văn. Chiều 27/6, thí sinh dự thi môn Toán. Ngày 28/6, buổi sáng, các thí sinh sẽ dự thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, buổi chiều sẽ dự thi môn tiếng Anh. Ngày 29/6 là ngày thi dự phòng.