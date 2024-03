Các Titan của Vũ trụ Quái vật, trùm cuối nào sẽ góp mặt trong Godzilla x Kong?

HHT - Cuộc chiến giữa các quái vật Titan chính thức trở lại với phần phim "Godzilla x Kong: Đế Chế Mới". Trước khi bước vào cuộc chiến, hãy cùng điểm qua những Titan nổi bật đã từng xuất hiện trong Monsterverse của Hollywood.

Godzilla

Godzilla là “anh cả” xuất hiện đầu tiên trong Monsterverse, bắt đầu từ phim riêng năm 2014. Godzilla sống ẩn dưới lòng đại dương suốt nhiều năm, và chỉ bắt đầu trồi lên bề mặt sau khi một quái vật khác là MUTO (hay đúng hơn là con của nó) ra sức tàn sát nhân loại.

Godzilla vốn dĩ canh giữ Trái Đất và ưu tiên trừ khử những Titan có âm mưu diệt chủng, song bị nhiều người xem là “phản diện”. Cho đến tận các phần King of the Monsters hay Godzilla vs. Kong, phe loài người mới phần nào hiểu được bản tính của nó.

Kong

Kong là sinh vật có hình dáng tinh tinh khổng lồ sống trên hòn đảo Đầu Lâu “thoắt ẩn thoắt hiện”. Ban đầu, Kong cũng giống Godzilla, bị con người hiểu lầm là quái vật tàn sát “không não”. Tuy nhiên, Kong vốn dĩ chỉ đang bảo vệ hòn đảo khỏi sự tàn phá của quái vật Skullcrawler, “thiên địch” từng giết hại cả tổ tiên của Kong. Sau khi thành công tiêu diệt con Skullcrawler to nhất, Kong nhận được sự tin tưởng của phe con người và đã cho phép con người đến đảo Đầu Lâu nghiên cứu.

King Ghidorah

Ghidorah là một trong những kẻ thù lớn nhất của Godzilla trong Monsterverse. Con rồng 3 đầu khổng lồ này xuất hiện trong phần phim Godzilla: King of the Monsters và tham gia cuộc chiến trở thành chúa tể Titan. Sau cùng, Ghidorah bị Godzilla đánh bại.

Rodan

Rodan có hình dáng như thằn lằn bay cổ đại, được xem là “chúa tể bầu trời”. Trong Godzilla: King of the Monsters, Rodan ngủ đông trong núi lửa Isla de Mara trước khi bị đánh thức bởi cuộc đại chiến. Rodan ban đầu theo phe Ghidorah, nhưng sau đó đã chuyển sang phục tùng Godzilla như chúa tể Titan đúng nghĩa.

Mothra

Nếu ở phe Ghidorah khi ấy có Rodan thì phe Godzilla có Mothra. “Cô bướm đêm” của Monsterverse thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình với Godzilla khi ra sức chiến đấu, ngăn cản Rodan. Sau khi bị Ghidorah nghiền nát, tro của Mothra rải lên người Godzilla, giúp nó hồi phục và có thêm sức mạnh để “lật kèo” chiến thắng.

Skar King

Skar King được xem là “phản diện” chính trong Godzilla x Kong: Đế Chế Mới lần này. Skar King có hình dáng tương tự Kong, một con tinh tinh khổng lồ nhưng khác ở bộ lông màu cam. Nó có bản tính hung tợn, muốn giành được vị trí thủ lĩnh tại Trái Đất Rỗng. Chắc chắn Skar King sẽ là đối thủ đáng gờm và khó đoán đối với Kong và cả Godzilla.

Shimo

Shimo là quái vậy thuộc phe phản diện Skar King. Shimo đã được tiên đoán sẽ sớm đối đầu Godzilla thông qua những hình vẽ điêu khắc trên hang động Trái Đất Rỗng. Shimo có thể phun ra những tia đóng băng, chắc chắn là đối thủ mà Kong và Godzilla chưa từng đụng độ.

Suko

Ngay từ khi trailer ra mắt, sự xuất hiện của Suko đã khiến fan phấn khích. Suko có biệt danh “Mini-Kong” nhưng ngoại hình lại giống Skar King hơn. Suko ghét việc Skar King lên thống trị Trái Đất Rỗng, và luôn luôn hỗ trợ Kong hết mình với tài nghệ “ném đá” của mình.