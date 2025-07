Cẩm Tú Phương Hoa: Dương Tử rất xinh đẹp nhưng sẽ tuyệt hơn nếu làm điều này

HHT - Nhiều mỹ nam xứ Hàn được mời tham dự Milan Men's Fashion Week mùa mốt Xuân Hè 2026. Jung Hae In, Kai EXO, Lee Do Hyun, Jin Young GOT7, Kim Woo Bin là những cái tên có độ thảo luận cao.

HHT - Thương hiệu thời trang Việt được nhiều sao quốc tế như Jennie BLACKPINK, Lisa BLACKPINK, IU, TWICE, 2NE1 lựa chọn cho các sự kiện quan trọng vừa khai trương cửa hàng tại Thượng Hải (Trung Quốc).

HHT - Tiết mục "Gã Săn Cá" của đội 52Hz do các thành viên Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Shyn, MaiQuinn, Saabirose và khách mời Quang Hùng MasterD trở thành một trong những điểm nhấn tại Live stage 2 Em Xinh "Say Hi" nhờ sự kết hợp nổi bật giữa yếu tố âm nhạc, thị giác và thời trang.