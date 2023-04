Cảnh báo: Cẩn thận dính bẫy các chiêu trò giả mạo biên lai chuyển tiền online

HHT - Tỷ phú Elon Musk đã không còn là người giàu nhất thế giới vì tài sản của ông giảm đi đáng kể trong thời gian một năm qua. Nhưng tại sao tài sản của Musk giảm nhanh chóng như vậy? Có phải do những nét tính cách khác người của ông?

HHT - Không biết nên nói vị khách hàng này là may hay không may, khi thấy một “vật thể lạ” lẫn giữa những sợi mì trong hộp mì xào mình mua ở quán. Vấn đề là “vật thể lạ” này có giá trị gấp nhiều lần giá tiền hộp mì: Đó là một sợi dây chuyền vàng.

HHT - Hội An lâu nay luôn là điểm đến được giới trẻ đặc biệt yêu thích với khung cảnh cổ kính cùng những quán hàng, tiệm may, dịch vụ... độc đáo. Trước thông báo từ ngày 15/5, Hội An sẽ thu phí đối với khách tham quan khu vực phố cổ, Gen Z phản ứng ra sao?