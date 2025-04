Cảnh báo mưa dông dịp nghỉ lễ và dự báo nắng nóng gia tăng trong tháng 5

HHT - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính và khả năng cao tiếp tục duy trì đến tháng 6. Nhiều khả năng nắng nóng trong năm 2025 sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024.

Cảnh báo từ chiều tối 30/4 đến ngày 1/5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Không khí lạnh sẽ giảm dần và từ tháng 5/2025, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 4 - 6 tới trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 5/2025, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ sẽ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cần lưu ý, tháng 4-5 là các tháng chuyển mùa. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo về xu thế thời tiết 1 tháng tới, cơ quan khí tượng cho biết tổng lượng mưa trên cả nước dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ chuyển mùa, khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ.

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ khoảng giữa tháng 5/2025, gây mưa rào và dông gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo tháng 5, nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh nén rãnh áp thấp ở phía Bắc có thể gây ra các đợt mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ khoảng giữa tháng 5/2025, gây mưa rào và dông gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.