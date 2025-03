Cảnh báo mưa dông trong vài giờ tới tại các quận nội thành ở Hà Nội

HHT - Hiện nay, vùng mây đối lưu gây mưa đang hoạt động tại một số huyện ngoại thành Hà Nội; trong khoảng 2-3h tới, vùng mây này sẽ gây mưa và có thể có dông cho các quận nội thành.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thanh Oai, Quốc Oai. Vùng mây đối lưu có xu hướng mở rộng sang phía Đông của thành phố Hà Nội.

Trong khoảng từ nay đến 2-3h tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa, mưa rào và có thể có dông cho các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong sáng 17/3, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Dự báo, khoảng đêm 17-18/3, không khí lạnh tiếp tục bổ sung nên nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa về đêm và sáng sớm, trời rét và khô.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ C. Sau thời gian trên, bộ phận không khí lạnh suy yếu dần, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc nồm ẩm trở lại từ ngày 20/3.