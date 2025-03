Cập nhật mới nhất vụ khách chuyển nhầm cho tài xế Grab 71.000 thành 71 triệu

HHT - Phía nữ khách hàng cho hay sự việc vừa qua là nhầm lẫn, hiểu lầm, tài xế cũng còn trẻ, ngang với tuổi con chị nên chị mong cộng đồng mạng hoan hỉ, không bàn tán thêm.

Chiều 15/3, chị V.T.L. (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đặt xe ôm công nghệ GrabBike từ chung cư Gateway, phường 10 (TP. Vũng Tàu) về TP. Bà Rịa. Đến nơi, chị L. thanh toán số tiền 71.000 đồng cho tài xế bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, khi vào nhà và kiểm tra lại, chị phát hiện mình đã chuyển nhầm tài xế số tiền 71 triệu đồng. Ngay sau đó chị L. đã cố gắng liên hệ với tài xế nhiều lần mà không được nên đăng tải sự việc lên mạng xã hội với mục đích tìm được anh N.T.Q. (24 tuổi, ở Đồng Nai) nhằm lấy lại số tiền chuyển nhầm.

Ngày 19/3, anh Q. đã chủ động lên trình diện tại cơ quan công an, tại đây anh gặp chị L., hai bên trao đổi nhưng không tìm được tiếng nói chung. Tài xế Q. cho biết sau cuốc xe, vì nhà có việc nên anh đã tắt điện thoại và về quê. Việc bị khách hàng đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội đã khiến tinh thần của anh và gia đình bị ảnh hưởng. Anh Q. yêu cầu khách hàng xin lỗi công khai, bồi thường tổn thất tinh thần thì mới trả lại tiền.

Tuy nhiên, chị L. không đồng ý vì cho rằng bản thân không làm gì sai. Theo nữ hành khách, chị đăng thông tin lên mạng xã hội tìm kiếm nam tài xế với mong muốn lấy lại tiền chứ không đặt điều, vu khống.

Chiều 25/3, chị L. cho biết, anh Q. đã trả lại tiền cho chị sau khi chị chuyển nhầm 71.000 đồng thành 71 triệu đồng cho cuốc xe chiều 15/3. Theo chị L., hai bên hẹn nhau lúc 13h30' tại Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. Trước sự chứng kiến của công an địa phương, tài xế tên Q. đã trả lại số tiền chị L. đã chuyển nhầm trước đó. Buổi trao đổi diễn ra tốt đẹp.

Chị L. cho hay chỉ muốn nhận lại tiền chuyển nhầm, không muốn làm lớn chuyện. Sự việc vừa qua là nhầm lẫn, hiểu lầm, tài xế cũng còn trẻ, ngang với tuổi con chị nên chị mong cộng đồng mạng hoan hỉ, không bàn tán thêm.