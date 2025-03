Tại sao gần đây ở Hà Nội buổi sáng thường âm u, chỉ số ô nhiễm không khí cao?

HHT - Trong những ngày gần đây, mặc dù buổi trưa và chiều, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội nói riêng và gần như toàn miền Bắc nói chung đều lên cao, một số nơi khá nóng, nhưng buổi sáng trời lại âm u, thậm chí có lúc mờ mịt. Chỉ số ô nhiễm ở Hà Nội cũng cao. Lý do của những điều này là gì, liệu có phải chỉ là do thời tiết và giao thông?

Buổi sáng những ngày gần đây, ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc, trời thường âm u, Hà Nội còn có chỉ số ô nhiễm cao. Sáng nay, Hà Nội cũng trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nồng độ SO 2 (sulphur dioxide) trong không khí ở mức cao.

Dù buổi sáng âm u như vậy nhưng trưa và chiều có nắng nên lại nóng.

Việc Hà Nội có những buổi sáng như hiện nay một phần là do trời nhiều mây, độ ẩm cao. Tuy nhiên, còn có một yếu tố nữa là “khói mù”, và đây cũng là yếu tố góp phần gây ô nhiễm không khí.

Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN (ASMC) đã đưa ra cảnh báo về việc này, rằng có nguy cơ có khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng trong khu vực do thời tiết khô đã kéo dài (rất ít mưa) và “các hoạt động điểm nóng đáng kể và dai dẳng”. Trong đó, về mặt địa chất, “hoạt động điểm nóng” được hiểu là một vùng của lớp vỏ trên cùng của Trái Đất trào lên và tan chảy qua lớp vỏ, kiểu như hoạt động của núi lửa.

ASMC viết: “Tình hình điểm nóng và khói mù trên tiểu vùng sông Mekong đã tệ hơn trong những ngày gần đây do thời tiết khô kéo dài”. Theo ASMC, có các điểm nóng ở Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Theo trang The Straits Times, tình hình nói trên góp phần gây ra khói mù và ô nhiễm không khí ở các nước trong khu vực, mà trong các chất gây ô nhiễm có cả SO 2 . Nồng độ SO 2 trong không khí cao gây viêm và kích ứng đường hô hấp, đặc biệt là đối với những người có sẵn các bệnh hô hấp, bệnh phổi. Vì vậy, với trạng thái thời tiết và không khí thế này, người dân ra ngoài nên đeo khẩu trang, nhất là vào các buổi sáng. Đến trưa và chiều thì trời nhiều nắng, độ ẩm giảm, giao thông bớt đông đúc nên chất lượng không khí đỡ hơn.

Cũng theo ASMC thì “khói mù xuyên biên giới từ mức trung bình đến dày đặc đã được quan sát thấy trải rộng ở nhiều vùng của Myanmar, các khu vực phía Bắc của Thái Lan, Lào và Việt Nam". ASMC cho rằng thời tiết sắp tới cũng ít mưa, hoạt động điểm nóng và khói mù xuyên biên giới tăng.