Cập nhật ngay kho "từ vựng" mới của Gen Z nửa đầu năm 2025 để không "tối cổ"

HHT - Ngôn ngữ mạng của Gen Z từ lâu được xem như công cụ tuyệt vời để gắn kết trong các cuộc trò chuyện hằng ngày, cũng là một phương thức để nhiều người “tự tin khoe cá tính”. Thông qua danh sách "từ vựng" dưới đây, cùng xem độ “bắt trend” của mình đến đâu nào!

"Đại đại đi!"

Một trong những cụm từ hot nhất mạng xã hội nửa đầu năm 2025 phải kể đến "Đại đại đi!". Thay vì tìm kiếm những lời khuyên để khuyến khích người khác làm gì đó đi, đừng quá cầu toàn, nhiều người trẻ sử dụng “Đại đại đi” như một cách cổ vũ theo kiểu “nhắm mắt đưa chân” hoàn thành công việc còn dang dở. Đại đại đi, đằng nào cũng xong mà!

"Vượt mức pickleball"

Đây là một cụm từ khá lạ được sử dụng phổ biến trong các cuộc giao tiếp giữa những người thân quen. Bắt nguồn từ lời ca trong bài hát Pickleball của ca sĩ Đỗ Phú Quí, từ lóng này được sử dụng để chỉ một hành động nào đang không bình thường, vượt giới hạn.

"Cũng cũng"

Nếu một người bạn hỏi thăm tình hình của mình dạo gần đây, bạn sẽ trả lời như thế nào? Bình thường? Tạm được? Cũng không có gì đặc biệt? Hãy thử sử dụng “cũng cũng” để trả lời câu hỏi trên. Cụm từ này được sử dụng khi muốn miêu tả một sự việc, hay đặc điểm của sự vật, ở mức trung bình, không có gì nổi bật.

"Cơm nước gì chưa người đẹp?"

Ngày xưa thì có “Em ăn cơm chưa?” gây ám ảnh, ngày nay chúng ta có “Cơm nước gì chưa người đẹp?”. Thực chất, đây là một câu nói khá phổ biến dùng để hỏi thăm nhau một cách thân mật giữa những người thuộc lứa tuổi trung niên. Cho đến khi một đoạn video dài 8 giây trên nền tảng TikTok của tài khoản tên “Nghi Khùn” sử dụng câu nói này, bỗng chốc “Cơm nước gì chưa người đẹp?” trở thành xu hướng khắp cõi mạng.

Người sử dụng có thể dùng thay câu chào với những người thân thiết, hoặc dùng để gây ấn tượng với crush cũng là một cách thú vị. Nhiều người cũng "biến tấu" câu nói này theo cấu trúc “… gì chưa người đẹp?” như một cách để làm đa dạng cuộc nói chuyện.

"Bốc trúng sít rịt"

“Sít rịt” là một từ nói trại của “secret” - tiếng Việt có nghĩa là “bí mật”. Cụm từ này bắt nguồn từ trào lưu sưu tầm búp bê Baby Three của dân tình. Thông thường, các bộ sưu tập theo chủ đề của Baby Three bao gồm nhiều sản phẩm bản thường kèm một bản đặc biệt, với số lượng có hạn và có đặc điểm nổi bật hơn hẳn các sản phẩm thường - được gọi là “secret”. Những người may mắn “trúng” được những sản phẩm này thường gọi là “trúng secret”.

Sau này, cụm từ này được mở rộng để chỉ những tình huống bất ngờ, không lường trước, bao gồm cả những tình huống tiêu cực lẫn tích cực, có thể là ra đường không mang ô nhưng trời bất chợt đổ mưa, hay may mắn nhặt được tiền trên đường, đi xem concert bất ngờ được gọi lên sân khấu giao lưu với idol...