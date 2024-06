Cập nhật xu hướng họa tiết hè đang khuấy đảo làng thời trang và cách phối đồ

HHT - Từ hoa lá nhiệt đới, sọc kẻ gingham, các loại trái cây ngọt ngào cho đến ba đường kẻ sọc năng động. Tất cả đều là những họa tiết mà bạn nhất định không thể bỏ qua!

Họa tiết hoa nhiệt đới đầy tươi tắn

Khu vườn hoa lá tươi tắn của những vùng nhiệt đới chính là nguồn cảm hứng dồi dào cho thời trang mùa hè. Những item có in ấn họa tiết hoa lá mát mắt, lãng mạn đang tràn ngập Instagram của các IT Girls. Nếu những chiếc đầm nữ tính in hoa đã quá đỗi quen thuộc thì sang mùa hè năm nay, họa tiết hoa còn xuất hiện trên nhiều kiểu dáng thời trang khác như quần, áo bra top, croptop, đồ bơi… và nhiều món phụ kiện khác từ nón đến túi xách. Đặc biệt, họa tiết hoa lá còn phối hợp ăn ý với chất liệu xuyên thấu, lưới, organza và lụa satin.

Sọc kẻ gingham retro

Sọc gingham trở thành cái tên được làng mốt nhắc đến nhiều nhất mỗi khi hè về. Họa tiết này còn được biết đến với tên gọi gần gũi hơn chính là kẻ sọc carô. Nó là sự kết hợp của phong cách retro và phong cách nữ tính, thơ ngây. Thường được in trên chất liệu cotton thoáng mát, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, gingham trở thành họa tiết thống lĩnh moodboard thời trang mùa hè.

Sọc thể thao

Những đôi giày Adidas Samba không còn là cái tên xa lạ trong vòng quay xu hướng. Tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng đã khiến họa tiết ba đường kẻ sọc trứ danh của thương hiệu thể thao Adidas trở thành họa tiết được cả làng mốt sủng ái một lần nữa.

Những món item có họa tiết kẻ sọc Adidas như quần soóc, áo phông, hay túi xách đều được các tín đồ thời trang yêu thích, lựa chọn để cập nhật cho tủ quần áo ngày hè.

Họa tiết trái cây ngọt ngào, thanh mát

Moodboard thời trang mùa hè chắc chắn phải kể đến các bản in trái cây vô cùng ngọt ngào. Từ dâu tây, táo, dứa, cho đến những quả cherry mọng nước, các bản in họa tiết trái cây mang đến cho bạn một tinh thần vui nhộn và tinh nghịch, rất hợp với mùa hè.

Không chỉ những chiếc váy maxi bồng bềnh hay những chiếc chân váy điệu đà, họa tiết trái cây để lại dấu ấn trên đa dạng thiết kế. Ví dụ như áo phông in quả dâu tây hay quả cam sẽ là món đồ dễ mặc, dễ phối, hay những chiếc áo sơ mi, áo cardigan có họa tiết monogram trái cây sẽ khiến diện mạo ngày hè của bạn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Ngoài ra, bikini có họa tiết trái cây cũng là một gợi ý hoàn hảo cho những chuyến du lịch biển.