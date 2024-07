Câu thoại từ "Bốn anh em nhà Yuzuki": Đơn giản nhưng xoa dịu tâm hồn tổn thương

HHT - Thành công với bản manga và anime truyền hình, "Bốn anh em nhà Yuzuki" tiếp tục lên sóng bản live action. Những câu thoại của từng nhân vật như liều thuốc chữa lành nhưng cũng "cứa tim" người xem.

Bốn anh em nhà Yuzuki là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của 4 anh em sau 2 năm kể từ khi cha mẹ mất. Với thành công của bản manga và bản anime truyền hình, bản live action đang được phát sóng cũng nhận được sự yêu thương của khán giả. Từ mối quan hệ cảm động của anh em nhà Yuzuki tới nhiều câu chuyện đáng yêu về tình cảm tình hàng xóm, tình bạn... đều đem tới góc nhìn ấm áp.

Những chuyện mẹ muốn làm cho bọn em. Em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Hayato

Hayato là giáo viên cấp 2, gánh trên vai trọng trách phải chăm sóc các em, luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh cả. Sau khi bố mẹ mất, người chú ruột ngỏ ý muốn nhận nuôi em út Gakuto, Hayato đã một mực từ chối, kiên quyết giữ Gakuto ở lại để mình chăm sóc. Bởi có lẽ, Hayato muốn thay mẹ chăm lo cho các em, muốn mẹ ở thế giới bên kia nhìn thấy bản thân mình đã làm tốt, đã mạnh mẽ và cứng rắn như thế nào. Hơn hết, sự cương quyết trong lời nói của Hayato cho thấy cậu muốn đồng hành và gắn kết 4 anh em nhường nào.

Dù đau đớn ra sao, cô đơn đến mấy, hay không cam tâm cỡ nào đi nữa, thì cũng ổn cả thôi. Vì đã nếm trải nỗi đau, chúng ta mới đối xử tử tế với người khác. Ryujiro

Ryujiro là anh trai sinh đôi của ông hàng xóm Kojiro, là nhân vật tuy xuất hiện không nhiều nhưng lời của ông đã xoa dịu trái tim và an ủi tâm hồn Gakuto. Khi nghe nhóc Gakuto nói về hoàn cảnh của mình, ông Ryujiro đã đã an ủi cậu và tỏ tường lý do em trai mình lại trở nên thân thiết với cậu bé này. Ông kể cho Gakuto nghe một câu chuyện buồn ông từng trải qua, để Gakuto nhận ra những nỗi đau trong quá khứ theo thời gian cũng sẽ lành, và dù đã từng ích kỉ thì sự hối hận về sau sẽ làm con người sống một cách tử tế hơn.

Nếu cháu muốn nói gì, thì cứ thẳng thắn nói ra. Giữa anh em với nhau thì không cần phải che giấu cảm xúc đâu cháu. Kojiro

Ông Kojiro là người hàng xóm và cũng là người bạn thân thiết của Gakuto. Ông yêu quý nhà Yuzuki và luôn dành tình cảm đặc biệt cho "út cưng". Một buổi chiều chơi cờ với Gakuto, nhìn cậu nhóc có tâm sự và khi hỏi, ông biết rằng đứa trẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy lại luôn nhớ bố mẹ và muốn nghe các anh kể về bố mẹ nhiều hơn. Nhưng Gakuto hiểu chuyện chọn giấu kín vì sợ họ lo lắng.

Ông biết rằng che giấu cảm xúc và tâm sự mà không nói là điều không tốt với Gakuto 6 tuổi. Ông khuyên Gakuto tâm sự với các anh, thẳng thắn nói ra những điều mình nghĩ. Trong cuộc sống, không phải cứ giấu đi những cảm xúc khó nói là giải pháp hay. Giữa những người thân yêu, việc bày tỏ lòng mình sẽ khiến tâm tư ta nhẹ nhàng hơn, cũng khiến người ta thương hiểu ta nhiều hơn.

Gakuto: Đầu của anh Mikoto, là cả kho dữ liệu về anh Minato luôn đấy ạ. Mikoto: Anh chỉ ghi nhớ một cách tự nhiên thôi, là vì yêu đấy!

Câu nói của Mikoto ngỡ là trò đùa "hơi sến" để trêu Minato nhưng đó là lời thật lòng. Mikoto luôn điềm đạm và lặng lẽ quan sát, lo lắng cho cậu nhóc Minato đơn thuần. Hiểu rõ em trai tới nhường nào nên chẳng khó Mikoto truy bằng chứng chỉ ra Minato là "thủ phạm" ăn vụng bánh pudding.

Minato gây chuyện, đã có Mikoto thông minh giải quyết một cách sáng suốt, nhẹ nhàng. Bởi vì sự hồn nhiên, tình cảm trong sáng, tinh nghịch của Minato chính là lý do để Mikoto không ngừng quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho cậu. Như anh cả ý thức trách nhiệm phải chăm sóc các em. Mikoto cũng vậy. Dù đôi khi đó là những hành động vụng về nhưng chứng minh sự để tâm, tinh tế và trưởng thành của Mikoto.