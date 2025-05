Cha Tôi, Người Ở Lại: Khổ vì mẹ ruột chưa đủ, Nguyên còn buồn bã vì “em gái mưa”

HHT - Những tập phim gần đây của “Cha Tôi, Người Ở Lại” khiến khán giả ngày càng thương Nguyên phải chịu quá nhiều áp lực, tổn thương từ những người thân yêu nhất. Ngay cả An cũng làm Nguyên thấy đau lòng.

Suốt cả phim Cha Tôi, Người Ở Lại, mẹ ruột của Nguyên là nhân vật gây nhiều ức chế nhất và đến bây giờ, mỗi lần bà Liên xuất hiện đều khiến Nguyên khổ sở, người xem muốn chuyển kênh. Dù cho Nguyên đã phải “bỏ trốn” về Việt Nam để tìm lại cuộc sống yên bình, bà Liên vẫn bám theo con trai đến cùng.

Bà nhất quyết muốn kéo Nguyên về sống với mình, vì cho rằng căn nhà của gia đình ông Bình, ông Chính quá nhỏ, không phù hợp để Nguyên trưởng thành. Bà còn ép Nguyên phải hẹn hò với Thảo dù cậu tìm đủ cách né tránh. Mỗi khi gặp mẹ, Nguyên đều căng thẳng đến mức trầm cảm và tưởng như An là niềm vui duy nhất của Nguyên lúc này.

Nguyên đã nhận ra mình thích An, thậm chí bà Liên cũng phát hiện ra Nguyên ngày càng quan tâm đến An theo cách đặc biệt. Nhưng An thì chưa sẵn sàng với việc ấy, nên đã khuyên Nguyên hãy về sống với mẹ đẻ, như một cách đẩy Nguyên ra xa mình. Tất nhiên, Nguyên đã biết ngay ý đồ của An nên đã hỏi thẳng có phải cô em gái đang muốn đuổi khéo mình đi.

Thậm chí, An còn muốn Nguyên hứa rằng hai người sẽ mãi như anh em, vì cô muốn được vô tư ở bên Nguyên như trước kia, cũng không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Xưa nay, Nguyên vẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì An, nên lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, anh chấp nhận đề nghị của An dù trái tim đang tan vỡ.

Chỉ có điều An đang hành động ngược với trái tim mình. Ngoài mặt thì né tránh Nguyên, nhưng trong lòng An lại rối bời khi biết Nguyên đi làm từ thiện ở vùng núi cùng với cô gái đang thích anh chàng. An thắc thỏm cả ngày để chờ một tin nhắn của Nguyên, lòng bồn chồn buồn bã khi Nguyên như ngó lơ mình.

Và An càng mâu thuẫn, khán giả càng thấy thương Nguyên. Bao năm qua cậu đã quá khổ với mẹ ruột, và đến giờ thì chịu thêm tổn thương từ cô em gái mình hết lòng yêu quý.