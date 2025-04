Chàng trai mắc bệnh lạ khiến giám khảo Tân Binh Toàn Năng rơi nước mắt là ai?

HHT - Dù không thể đi tiếp cùng Top 30, Đinh Viết Tường - thí sinh vượt lên hoàn cảnh khó khăn vẫn để lại ấn tượng đặc biệt trong tập 1 "Tân Binh Toàn Năng 2025".

Đinh Viết Tường (sinh năm 2002, Quảng Trị) không may mắc phải hội chứng rối loạn TICs - bệnh lý hệ thần kinh gây co giật và phát ra âm thanh kỳ lạ ở cổ họng. Chàng trai Gen Z cảm nhận được khi nào sẽ phát bệnh nhưng không thể kiểm soát được nó. Dù gặp khó khăn về sức khỏe, Viết Tường vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc. Anh tham gia các cuộc thi ca hát, nhảy múa ở huyện, tỉnh và hoạt động với vai trò biên đạo.

Tại Tân Binh Toàn Năng 2025, Viết Tường lọt Top 100 với số điểm 732. Anh thể hiện ca khúc No Scars To Your Beautiful (Alessia Cara) và thực hiện vũ đạo mượt mà trên sân khấu. "Dù chưa có thành tựu nổi bật nhưng tôi đã chiến thắng được chính mình trong quá khứ. Tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân" - Viết Tường khẳng định.

Tiết mục casting của chàng trai sinh năm 2002 đã mang đến sự xúc động cho BGK. SlimV khẳng định Viết Tường đã làm tốt, trong khi đó giám khảo S.T Sơn Thạch cho rằng: "Sẽ có nhiều người đồng cảm với bạn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không hiểu được khó khăn bạn trải qua. Theo suy nghĩ của tôi, việc bạn đứng được trên sân khấu hôm nay đã chứng minh được Viết Tường là một người rất "toàn năng" rồi".

Khán giả cũng thể hiện sự đồng cảm đối với căn bệnh của Viết Tường. Đồng thời, nhiều người ngưỡng mộ nghị lực vượt khó và phong thái tự tin khi trình diễn của Gen Z. Dù không đi tiếp cùng Top 30 Tân Binh Toàn Năng, netizen vẫn mong Viết Tường "giữ lửa" với âm nhạc và tiếp tục giữ tinh thần tích cực, lạc quan.