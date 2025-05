“Chào Hè, Chào New Zealand” - cơ hội cho các bạn nhận học bổng du học tại xứ sở Kiwi xinh đẹp

HHT - Chương trình giao lưu “Chào Hè, Chào New Zealand” là sự kiện do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức, mang đến thông tin hữu ích dành cho các bạn học sinh sẽ tham gia chương trình du học Hè tại New Zealand sắp tới, và tất cả những ai yêu mến và mong muốn tìm hiểu thêm về xứ sở Kiwi xinh đẹp.

Tham dự sự kiện có bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cô Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand và chị Ngô Thanh Tâm - Quản lý chương trình, Cơ quan Giáo dục New Zealand. Sự kiện còn có sự hiện diện đặc biệt của các bạn học sinh sắp khởi hành du học Hè tại New Zealand năm nay, cùng các bạn học sinh đến giao lưu, tìm hiểu về đất nước và nền giáo dục New Zealand.

Mùa Hè là cơ hội tuyệt vời để học sinh khám phá những điều mới mẻ hoặc trau dồi kiến thức. Chương trình du học Hè tại New Zealand kết hợp cả hai, mang đến trải nghiệm sống như du học sinh quốc tế, khám phá văn hóa, du lịch, giao lưu và phát triển kỹ năng toàn cầu. Đây hứa hẹn là một hành trình bổ ích và đáng nhớ tại xứ sở Kiwi.

Chỉ còn vài ngày nữa hành trình khám phá xứ sở New Zealand của nhiều bạn sẽ bắt đầu, và buổi giao lưu là một trong những bước đầu tiên trên hành trình đó. Để gửi trao những lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình du học sắp tới, Cơ quan Giáo dục New Zealand đã chuẩn bị những món quà nhỏ nhưng hy vọng sẽ rất hữu ích cho các bạn. Khách mời đặc biệt, bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam lên sân khấu trao quà cho các bạn.

Tham gia sự kiện, các bạn học sinh được hoà mình vào không khí sôi động của những trò chơi thú vị. Các bạn nhỏ tự chia thành 10 đội, tham gia những trò chơi như: Kiwi Trail Quest – Đi tìm dấu chân Kiwi.

Trò chơi này không chỉ giúp các bạn rèn luyện tinh thần teamwork mà còn là hành trình để tìm hiểu thêm về đất nước New Zealand - từ thiên nhiên, văn hóa đến con người.

Sau màn khởi động theo dấu chân Kiwi, các bạn tiếp tục với trò chơi thú vị mang tên Keyword Catch – Bắt hình hiểu ý. Đáp án chính là những hình ảnh đặc trưng của New Zealand như: Quốc kỳ New Zealand, Sailboat hoặc Thuyền buồm, chim Kiwi, Rugby – bóng bầu dục, lá dương xỉ, sheep (con cừu).

Trò chơi cuối cùng Tower Challenge - Chinh phục đỉnh tháp là một trò chơi đòi hỏi sự sáng tạo, khéo léo và teamwork cực cao từ tất cả các thành viên. Các đội đã teamwork hết mình để có được những sản phẩm xuất sắc.

Sau khi cùng nhau khám phá và sáng tạo cùng các trò chơi, các bạn học sinh được lắng nghe những câu chuyện thật từ các “tiền bối” đã từng du học tại New Zealand! Những câu chuyện mang đến rất nhiều thông tin bổ ích và kinh nghiệm quý báu.

Nếu bạn quan tâm tới đất nước New Zealand và có mong muốn du học tại đây, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) vẫn còn 2 học bổng hot nhất mùa Hè này chờ bạn chinh phục: HB chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) và học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA). Hãy nhanh tay ứng tuyển nhé!