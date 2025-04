Cơ hội học tập tại đại học top 2% toàn cầu: “Chốt đơn” học bổng chính phủ New Zealand

Quốc đảo Kiwi đang trở thành điểm đến chinh phục đông đảo phụ huynh và học sinh bởi chất lượng giáo dục hàng đầu, môi trường thân thiện, chi phí hợp lý. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên chính phủ New Zealand công bố học bổng bậc đại học dành riêng cho học sinh Việt Nam.

“Secret” cực mạnh từ NZUA và chất lượng giáo dục “cộp mác Kiwi”

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học (New Zealand Universities Awards - NZUA) là học bổng được quản lý bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng 8 trường đại học hàng đầu New Zealand, mang đến cơ hội tiếp cận và trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới cho các học sinh Việt Nam tài năng.

Học bổng áp dụng cho kỳ nhập học tháng 2/2026, gồm 14 suất học bổng trị giá 15.000 NZD/ suất (tương đương khoảng 215 triệu đồng).

Đề cập đến lý do ra đời của chương trình học bổng NZUA dành riêng cho học sinh Việt Nam năm nay, ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của ENZ, chia sẻ: “Việc đảm bảo tất cả 8 trường đại học New Zealand có mặt trong chương trình NZUA cho thấy cam kết sâu sắc của chúng tôi trong việc mở rộng cơ hội học tập và phát triển cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Sáng kiến giáo dục này cũng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của chính phủ New Zealand trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giáo dục song phương với Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước vào năm sau”.

Bệ phóng tương lai cho hành trình “hóa rồng”

Chất lượng nền giáo dục New Zealand từ lâu đã được khẳng định và đánh giá cao bởi những tổ chức uy tín. Tất cả 8 trường đại học tại New Zealand đều thuộc Top 500 đại học tốt nhất thế giới, với rất nhiều ngành học lọt Top 50 - Top 100 toàn cầu theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025.

Ngoài ra, có đến 4 trường đại học New Zealand đạt chứng nhận “Ba vương miện” danh giá (Triple Crown) “hiếm có khó tìm” về kiểm định quốc tế: AACSB, EQUIS, AMBA, mà chỉ có 1% các trường đại học về kinh tế, kinh doanh trên thế giới sở hữu.

Bên cạnh đó, chính sách ở lại làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp dành cho các du học sinh quốc tế tốt nghiệp đại học ở New Zealand cũng là một điểm sáng, thu hút những bạn trẻ có mong muốn phát triển trong môi trường quốc tế và sẵn sàng cho lộ trình sự nghiệp toàn cầu.

Các mốc thời gian đáng chú ý - Thời gian mở đơn ứng tuyển: 1/5 - 31/8/2025. - Thời gian nhập học: 2/2026.

Điều kiện “lọt vào mắt xanh” của học bổng

- Học sinh Việt Nam đã hoàn thành chương trình THPT (lớp 12) tại Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam.

- Độ tuổi từ 16-19 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

- Thành tích học tập:

+ Chương trình THPT Việt Nam: Điểm trung bình học tập (GPA) của năm lớp 12 từ 8.5 trở lên. Điểm GPA được tính dựa trên trung bình cộng của tất cả các môn học trong học bạ lớp 12, không tính hệ số môn chuyên, và không tính điểm các môn ngoại ngữ 2, giáo dục quốc phòng an ninh, các môn không đánh giá bằng điểm số.

+ Chương trình Cambridge A-level: Ít nhất 2A và 1B trong 3 môn có điểm cao nhất.

+ Chương trình Tú tài Quốc tế IB: Tối thiểu 32 điểm.

- Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 7.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 6.5) hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương khác.

- Có thư mời nhập học từ một trường đại học New Zealand ở thời điểm nộp đơn ứng tuyển.

- Có khả năng bắt đầu nhập học tại New Zealand vào kỳ học tháng 2/2026.

Lưu ý: Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký ứng tuyển vào một trường đại học theo chương trình NZUA.

Đã sẵn sàng cho hành trình sống và trải nghiệm đỉnh nóc tại xứ sở Kiwi chưa? Mời bạn xem thêm thông tin chi tiết về học bổng NZUA tại đây nhé: https://hocbongnzua.com/.