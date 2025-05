Châu Bùi - Quỳnh Anh Shyn tham gia Em Xinh, netizen tò mò về khả năng "cầm mic"

HHT - Ngay khi chương trình Em Xinh "Say Hi" công bố dàn cast chính thức, người hâm mộ không chỉ chú ý đến những cái tên đầy bất ngờ mà còn thích thú trước loạt tương tác đáng yêu giữa các nữ nghệ sĩ dù khác chương trình.

HHT - Sau khi 30 Em Xinh "Say Hi" chính thức lộ diện, khán giả tiếc nuối vì thiếu vắng nhiều cái tên tưởng chừng đã chắc suất trước đó.

HHT - Để góp mặt trong danh sách 30 Em Xinh "Say Hi", Vũ Thảo My chia sẻ cô đã từ chối lời mời từ một sân chơi âm nhạc quốc tế quy tụ những tài năng đến từ nhiều nước.