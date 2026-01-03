Check-in 2026: TP.HCM rực rỡ, năng động trong những ngày đầu năm mới

HHTO - Những ngày đầu năm 2026, TP.HCM rực rỡ trong ánh đèn, ấm áp với các sự kiện, hoạt động cộng đồng. Cùng check-in các “tọa độ” năng động của thành phố trong những ngày đầu năm mới nhé!

Nhân dịp năm mới, hệ thống xe buýt và tàu điện Metro tại TP.HCM đã miễn phí vé cho toàn bộ người dân trong ngày nghỉ lễ 1/1. Mỗi lượt tàu điện và xe buýt trong ngày đều có rất nhiều khách sử dụng để đến các điểm du lịch hay check-in trong thành phố. Việc này giúp việc di chuyển của người dân trở nên thuận tiện và tiết kiệm hơn cho ngày lễ.

Người dân đứng chờ tàu tại ga Metro Đại học Quốc gia để đi chơi lễ.

Các chuyến tàu đầu năm đầy ắp hành khách.

Khi thành phố “lên đèn” cũng là lúc mọi người tới các điểm vui chơi sôi nổi nhất. Những điểm check-in hot hit trở nên vô cùng sôi động. Mọi người cùng vui chơi, chụp ảnh, đi dạo phố hay thậm chí làm một buổi cà phê bệt rất sôi nổi. Giữa không khí mát mẻ của buổi tối đầu năm, từng ngóc ngách của thành phố đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Buổi tối, khu vực Nhà thờ Đức Bà lên đèn vô cùng lung linh.

Các bạn trẻ chụp ảnh cùng bạn bè tại khu vực Nhà thờ và Diamond Plaza.

Cà phê bệt mở luôn vào buổi tối, để mọi người có thể cùng "chill chill" trong thời tiết mát mẻ buổi tối đầu năm.

Không chỉ có người dân thành phố, các địa điểm tham quan, vui chơi ngày đầu năm còn có sự xuất hiện của các du khách nước ngoài. Họ đã đến và trải nghiệm các hoạt động, dịch vụ được tổ chức tại các điểm du lịch cũng như hòa vào không khí đón năm mới với mọi người.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ nghệ thuật, hội họa, thủ công tại Đường sách TP.HCM.

Vì kỳ nghỉ năm nay dài hơn, nên mọi người đều có thêm thời gian thêm để thăm thú, dạo chơi quanh thành phố. Ngoài những địa điểm quen thuộc, năm nay thành phố còn có những khu vực vui chơi mới như vườn hoa khu vực Ga Ba Son, Triển lãm “Là Tết của một ai đó” tại Nhà văn hóa Thanh Niên hay Ngày hội Tuần lễ Văn hóa Quốc tế đón mừng năm mới 2026 tại Thảo Cầm Viên,... Các địa điểm cũng có đông đảo người dân đến tham quan, check-in cùng gia đình, bạn bè, người thân nhân dịp năm mới.

Người dân check-in Tết tại vườn hoa mới mở ở khu vực Ga Ba Son.

Người dân thành phố tham gia các hoạt động trải nghiệm trong Ngày hội Tuần lễ Văn hóa Quốc tế đón mừng năm mới 2026.

Các hoạt động, gian hàng dân gian tiêu biểu của Việt Nam như tò he, quạt giấy trang trí, bắn bóng bay được nhiều người ghé thăm, tìm hiểu cũng như trải nghiệm sản phẩm.

Bạn trẻ tham gia trò chơi bắn nổ bóng bay trúng thưởng, một trong những trò chơi tại các hội chợ, lễ hội dân gian truyền thống.

Khách nước ngoài cũng đến tham gia, trải nghiệm ngày hội cùng người dân TP.HCM.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân toàn TP.HCM được nghỉ từ ngày 1/1 đến ngày 4/1/2026. Tổng số ngày nghỉ trong kỳ nghỉ năm nay là 4 ngày. Toàn thành phố đã mở ra nhiều địa điểm tham quan, vui chơi, giải trí để người dân có thể đến trong kỳ nghỉ.