Chị Đẹp 2024: Bùi Lan Hương hướng dẫn fan "đu idol", Tóc Tiên - MisThy "sợ ơi sợ"

HHT - Các Chị Đẹp Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, Bùi Lan Hương, MisThy... vừa có dịp đi du lịch cùng nhau, mở livestream mang đến "7749 tiểu phẩm" khiến fan "cười bò".

Mới đây, các Chị Đẹp Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Minh Hằng, Hậu Hoàng, Gil Lê, MisThy, Phạm Quỳnh Anh vừa cùng nhau lên đường tận hưởng chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tại thành phố biển Phan Thiết.

Vừa tới địa điểm và có những tấm ảnh check-in đầu tiên, các Chị Đẹp đã khiến Dương Hoàng Yến ngậm ngùi tiếc nuối: "Đã chuẩn bị sẵn sàng va li mang từ chiều để xong việc cái phi xuống Phan Thiết ngay rồi... Nhưng chặng đường xuống đó xa hơn tui tưởng, diễn xong xuống chắc mọi người tàn tiệc rồi, thôi thì đành ngậm ngùi ăn sau cánh gà thôi vậy".

Đến buổi tối, các Chị Đẹp cùng tụ tập trong một phòng khách sạn. MisThy hào hứng mở livestream trên TikTok, chia sẻ không khí "cực ồn" khi dàn Chị Đẹp "buôn chuyện" với 1001 chủ đề, thu hút gần 10K lượt xem.

"Nương nương" Bùi Lan Hương sau đó có khoảnh khắc khiến MisThy, Tóc Tiên... và fan "sợ ơi sợ", "đứng hình mất 5 giây" khi thị phạm cách "đu idol". Giọng ca Ngày Chưa Giông Bão kéo "giông bão" cho màn fanchant, hát bè dành ca khúc Gone Gone Gone (Mie, Minh Tuyết, Thảo Trang, Gil Lê, Hoàng Yến Chibi, Ngọc Phước) và Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi (Tóc Tiên, Minh Hằng, Dương Hoàng Yến, Phạm Quỳnh Anh, MisThy) vừa lên sóng ở Công diễn 5 Chị Đẹp Đạp Gió. Với những nốt cao "chua lè", lạc giọng thành... "chắc có lé", đông đảo netizen "kêu trời", ra tín hiệu "giải cứu" Chị Đẹp Minh Tuyết vì fan cứng Bùi Lan Hương bất ngờ mang "chông gai" đến cho "mẹ".