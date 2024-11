Chị Đẹp Tuimi có mối duyên nhiều năm với Trang Pháp, sẽ xin "vía nối ngôi" đàn chị?

HHT - Chị Đẹp Tuimi vừa tiết lộ đã có dịp hợp tác cùng Chị Đẹp Trang Pháp cách đây nhiều năm. Cùng với profile "khủng", khán giả "đặt ngôi sao hy vọng" Tuimi sẽ "nối ngôi" đàn chị tại Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2.

Mới đây, nhiều fan của Chị Đẹp Trang Pháp và Chị Đẹp Tuimi được dịp cực "sĩ" khi biết được "quá khứ huy hoàng" của 2 thần tượng. Hưởng ứng một bài chia sẻ trên Threads bàn về việc nghệ sĩ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 là Rhymastic và Chị Đẹp Đạp Gió 2024 là Tuimi một mình "cân" cả sân khấu solo, fan của Trang Pháp cũng "flex" idol nằm trong hội "công ty TNHH một mình tôi" ở Chị Đẹp mùa 1.

Trong khi khán giả đang dành nhiều sự quan tâm cho các nghệ sĩ toàn năng thì Tuimi đã có chia sẻ khiến fan thích thú. Tuimi cho biết bản thân là một fan "to bự" của Trang Pháp và chính màn comeback "chấn động" của đàn chị tại Chị Đẹp mùa đầu tiên là động lực để cô quyết định tham gia chương trình. Đồng thời, Tuimi còn tiết lộ đoạn e-mail về "mối lương duyên" của hai chị em: "Mặc dù chị em mình chưa có duyên gặp nhau ngoài đời nhưng chúng ta đã có một bài sáng tác cùng với nhau tên là Smile cho chị Mỹ Tâm, anh DJ Minh Trí & Operation Smile cách đây 6 năm rồi đó chị". Đây là ca khúc do Tuimi sáng tác, Trang Pháp viết lại lời Việt, ra mắt vào năm 2018.

Sau khi bí mật giữa hai chị em được "bật mí", người hâm mộ đồng loạt "manifest" cả hai sớm hợp tác cho ra mắt một "siêu phẩm". Bên cạnh đó, nhiều fan đặt "ngôi sao hy vọng" Tuimi sẽ "làm nên chuyện", "nối ngôi" Trang Pháp góp mặt trong nhóm nhạc thành đoàn bởi sở hữu nhiều kỹ năng "đỉnh nóc" như hát, rap, sáng tác, sản xuất âm nhạc, trình diễn, chơi nhạc cụ...

Tại sân khấu ra mắt Chị Đẹp Đạp Gió, Tuimi gây ấn tượng với sáng tác How To Love You có giai điệu bắt tai, lời bài hát "càng nghe càng dính". Chị Đẹp còn "ghi điểm 10" bởi chất giọng ngọt ngào cùng phong cách trình diễn cuốn hút, cực "chanh sả". Ca khúc nhận về hiệu ứng tích cực, nhanh chóng viral khắp mạng xã hội, đứng đầu nhiều BXH âm nhạc.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi trước khi vào đường hoa để gặp các Chị Đẹp trong phòng hội ngộ mặt "căng như dây đàn". Vì vừa bị thiếu ngủ, vừa bị hồi hộp, sợ không biết ai và khó kết nối với các chị vì mình cũng hướng nội. Nhưng ngay đến lúc chuẩn bị lên sân khấu, cái vibe của các chị em đã khiến mình thoải mái và thấy được chào đón cực kỳ ấm áp". Tuimi còn tự tin tranh cử chức đội trưởng với hy vọng mang những kinh nghiệm của bản thân để cùng các Chị Đẹp "quậy đục nước" ở các Công diễn.

Ngoài ra, ở hậu trường Nội trú, Tuimi nhanh chóng "hòa tan" cùng dàn Chị Đẹp, cho ra đời loạt "tiểu phẩm" vô tri, hài hước.