Chị Đẹp 2024: Hậu Hoàng chính là "nhân tố hút fan" như Ninh Dương Lan Ngọc

HHT - Một câu nói tưởng như không có gì to tát của Khánh Vy trong show thực tế với Hoa hậu Thùy Tiên lại đang gây ra tranh cãi. Do Khánh Vy vẫn nói chuyện “thảo mai” hay vì cư dân mạng đang hiểu lầm cô?

HHT - Đội hình ra mắt của Anh Trai "Say Hi" không được lòng một bộ phận khán giả. Do đó, không ít người đề xuất loạt tên tuổi nổi bật như HURRYKNG, Negav, Anh Tú Atus... tự tách thành nhóm riêng.