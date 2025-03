Chỉ mới tung logo, Em Xinh "Say Hi" đã gây tranh cãi vì "thiếu sáng tạo"

HHT - Vừa ra mắt logo, Em Xinh “Say Hi” đã vướng tranh cãi khi bị phát hiện giống một thiết kế có sẵn trên mạng.

Dự kiến ra mắt vào tháng 4/2025, Em Xinh "Say Hi" đã chính thức "trình làng" logobộ nhận diện nhằm khởi động chương trình. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, thiết kế này lại vấp phải tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng nó "quen mắt đến lạ thường" hay "từng bắt gặp đâu đó".

Logo Em Xinh “Say Hi” được xem là "phiên bản nữ" của Anh Trai “Say Hi” khi giữ nguyên tính tối giản và xu hướng kết hợp những chữ cái. Nếu logo của phiên bản nam là sự kết hợp giữa chữ A và T, thì phiên bản nữ có biểu tượng chữ E và M lồng vào nhau, gợi liên tưởng đến tên chương trình.

Tuy nhiên, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng "vào cuộc" và phát hiện ra, thiết kế này có sự tương đồng với mẫu logo có sẵn trên một trang cung cấp tài nguyên thiết kế miễn phí. Bên cạnh đó, một nhà thiết kế cũng từng đăng tải video hướng dẫn tạo ra mẫu logo tương tự trên YouTube.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc sử dụng mẫu có sẵn không sai. Nhưng khi đã định hình đây là một thương hiệu, chương trình cần có sự đầu tư nhất định về bộ nhận diện cũng như liên hệ tác giả gốc để đảm bảo tính độc quyền.

Một chương trình quy mô nhưng lại không thể đầu tư một thiết kế logo độc quyền và đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, khiến khán giả đặt câu hỏi về độ chỉn chu của ekip trong khâu xây dựng hình ảnh chương trình.

Bên cạnh tranh cãi về nguồn gốc, nhiều khán giả cũng cho rằng logo chưa thực sự truyền tải được tính nữ. Với những đường nét góc cạnh và bố cục mạnh mẽ, không ít người nhận xét thiết kế này trông giống biểu tượng của "superman" hơn là một chương trình dành cho phái nữ.

Ngay từ khi công bố, Em Xinh "Say Hi" đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt còn là phiên bản nữ của Anh Trai "Say Hi" - một show ăn khách và cực kỳ thành công trong năm qua. Điều này vô tình tạo nên áp lực lớn cho ekip sản xuất, khi mọi "nhất cử nhất động" của chương trình đều bị đặt lên bàn cân so sánh.