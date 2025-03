Chi Pu bất ngờ rời vị trí nghệ sĩ độc quyền, sự nghiệp tới đây sẽ ra sao?

HHT - Chi Pu thông báo dừng vai trò nghệ sĩ độc quyền của công ty The First Management. Ngay sau đó, các Sunny (FC Chi Pu) đã thắc mắc một điều.

Sau hơn một năm đồng hành, Chi Pu và công ty The First Management đã thay đổi hình thức hợp tác. The First Management sẽ không còn là đơn vị quản lý nghệ sĩ độc quyền của Chi Pu. Thay vào đó, cả hai bên chỉ làm việc bằng phương thức khai thác thương mại, nếu có các dự án phù hợp trong tương lai.

"Tôi xin chân thành cảm ơn mọi đóng góp, hỗ trợ từ công ty trong suốt thời gian qua. Dù không còn đồng hành trên danh nghĩa quản lý nghệ sĩ, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau ở những dự án phù hợp trong tương lai. Cảm ơn khán giả yêu thương" - Chi Pu trải lòng.

FC Sunny thắc mắc liệu Chi Pu có được trình diễn loạt hit Finding You hay EP FLEXIBLE hay không. Ngay sau đó, Chi Pu lên tiếng giải đáp thắc mắc từ người hâm mộ.

Cô khẳng định công ty GOM Entertainmet (do Chi Pu thành lập) giữ vai trò pháp nhân sở hữu các sản phẩm âm nhạc của Chi Pu. The First Mangement (Việt Nam) và Ryce Entertainment (Trung Quốc) là đơn vị hỗ trợ quản lý. Chi Pu tiết lộ thêm, bản thân không phải là cổ đông và chưa từng sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại The First Management. Cuối cùng, cô "gửi thông điệp" đến khán giả rằng sắp tới sẽ còn có thêm những thay đổi khác.