Concert ATSH D-5: Dàn "anh trai" ráo riết tập luyện, Anh Tú Voi khiến fan lo lắng

HHT - Đức Phúc, Hùng Huỳnh, JSOL, Quân A.P hào hứng trở lại phòng tập chuẩn bị cho concert Anh Trai "Say Hi" D-5, không quên "cà khịa" đội trưởng Lê - ERIK.

Concert Anh Trai "Say Hi" (ATSH) D-5 diễn ra tại TP.HCM vào ngày 21/3 đang là sự kiện âm nhạc nhận được nhiều sự quan tâm, thảo luận từ khán giả. Hiện tại, dàn "anh trai" đang bận rộn trở lại phòng tập, ráp đội hình chuẩn bị cho các tiết mục sẽ trình diễn trong đêm concert.

Trên trang cá nhân, Đức Phúc hào hứng chia sẻ hình ảnh nhóm Say Five tụ họp: "Concert 5 ơi, Say 5 tới đây". Dẫu vậy, trong khung hình chỉ có 4 mỹ nam gồm Đức Phúc, Hùng Huỳnh, Quân A.P, JSOL khiến fan tò mò. Nhiều khán giả còn tinh ý nhận ra ở những lần tập luyện cho concert hay sự kiện trước đó, nhóm luôn xuất hiện trong tình trạng thiếu thành viên.

Trước phản ứng của người hâm mộ, Đức Phúc đã hài hước "cà khịa" đội trưởng Lê - ERIK: "Ý là đội trưởng Lê đi Mỹ từ Live Stage 4 đến Concert 5 vẫn chưa thấy về heng". Đáp lại, ERIK đặt nghi vấn anh đã bị cả nhóm "cho ra rìa" khiến fan cười nghiêng ngả.

Dẫu vậy, trên trang cá nhân, Anh Tú bất ngờ chế lời bài hát Sao Anh Chưa Về Nhà để nói lên tiếng lòng: "Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé, vui thôi đừng vui quá rơi bà passport". Thông tin hộ chiếu của giọng ca Khóa Ly Biệt bị "lạc trôi" khi đi lưu diễn ở Mỹ khiến Hi Mom - Hi Dad hoang mang.

Nhiều "anh trai" như ERIK, JSOL cũng bày tỏ sự lo lắng, mong Voi Bản Đôn sớm tìm được hộ chiếu. Vũ Thịnh để lại bình luận: "Trời ơi anh ơi, không được đâu, rất là ê luôn ấy, mau về với tụi em".

Đến mới đây, theo một nguồn tin từ người thân của Anh Tú cho biết nam ca sĩ sẽ liên hệ nhờ sự giúp đỡ từ Đại sứ quán, chỉ là hơi mất thêm thời gian. Khán giả hy vọng nam ca sĩ sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục trở về nước, kịp thời gian hội ngộ cùng dàn "anh trai".