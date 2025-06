Chiếc túi hiệu giá rẻ bất ngờ đang được Hailey Bieber, Taylor Swift ưa chuộng

HHT - Hailey Bieber, Selena Gomez, Olivia Rodrigo và Taylor Swift là những ngôi sao luôn được các tín đồ thời trang dõi theo và quan tâm những gì họ mặc. Gần đây các sao nữ này bỗng đồng loạt mê mẩn một chiếc túi hiệu giá rẻ bất ngờ.

Khi những chiếc túi Aupen bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội, phải nói là không có quá nhiều người để ý, mặc dù nó sở hữu mức giá khá mềm cho một thương hiệu túi xách sang trọng. Cho đến khi thấy Taylor Swift mang chiếc túi có thiết kế hình học (Aupen Nirvana Bag) đi hẹn hò với Travis Kelce, rồi lại thấy cô ấy xách nó đi dự một buổi tiệc đám cưới nữa... thì các tín đồ thời trang bắt đầu rục rịch tìm kiếm chiếc túi này.

Sau đó, bỗng cả làng sao từ Charlie XCX, Selena Gomez đến Olivia Rodrigo và Hailey Bieber cũng xuất hiện với những chiếc túi tương tự trên đường phố, được phối theo phong cách quần áo khác nhau của mỗi người. Điều này khiến các tín đồ thời trang không thể "ngồi im" được nữa, các stylist và người trong ngành đều nhanh chóng cập nhật xu hướng túi Aupen.

Thiết kế bất đối xứng đặc trưng của Aupen đã trở thành một đặc điểm nhận dạng. Chúng có thể không nổi bật như những chiếc túi xa xỉ có họa tiết monogram toàn bộ hay in logo rực rỡ, nhưng đó lại là lý do chính khiến những chiếc túi này âm thầm thống trị mạng xã hội, thảm đỏ, và thậm chí là các sự kiện. Điều đáng nói là thương hiệu Aupen chỉ mới thành lập hai năm rưỡi, sự tăng trưởng nhanh chóng của họ là mơ ước của mọi start up thời trang.

Hầu hết các túi Aupen có giá chỉ từ 180 đến 420 đô la (hơn 4-9 triệu đồng), nó chỉ rẻ bằng số lẻ của những chiếc túi hiệu sang trọng. Với mức giá bình dân, không ngờ Aupen lại có thể thu hút sự chú ý của các ngôi sao hạng A.

Chỉ sau hơn hai năm, thương hiệu đã tích lũy được một danh sách khách hàng ấn tượng, toàn người nổi tiếng, như: Taylor Swift, Selena Gomez, Beyoncé, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Olivia Rodrigo, Charli XCX, Rachel Zegler...