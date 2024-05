Chiến lược váy áo đưa Zendaya vươn lên hàng ngũ mỹ nhân Hollywood thế hệ mới

HHT - Trong làng giải trí đầy khắc nghiệt, việc duy trì hình ảnh của các ngôi sao không dừng lại ở riêng lĩnh vực họ hoạt động. Chiến lược định vị thương hiệu cá nhân bằng váy áo từ lâu đã trở thành yếu tố quan trọng, là bệ phóng giúp nhiều ngôi sao trẻ khẳng định vị thế.

Chiến lược váy áo thông minh của ngôi sao Dune

Zendaya lần đầu gặp stylist Law Roach - người bạn tâm giao, nhà tư vấn chiến lược và đồng thời là cộng sự quan trọng của cô vào năm 2011. Nữ diễn viên khi đó vẫn chỉ là ngôi sao tuổi teen 13 tuổi trong gia đình Disney. Từ lần gặp gỡ này, cả hai đã cùng vạch ra chiến lược tiếp cận thời trang xa xỉ cho Zendaya. Vì tên tuổi của Zendaya lúc bấy giờ chưa đủ lay động những trái tim sắt đá của các nhà mốt danh tiếng, Law đã quyết định đi đường vòng, chạy khắp nơi mua những thiết kế vintage để Zendaya có cơ hội tiếp xúc với thương hiệu.

Cặp bạn thân liên tục thử nghiệm đa dạng các phong cách thời trang từ nữ tính ngọt ngào, quý cô sang chảnh, đến menswear đầy mạnh mẽ. Zen và Law sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc thời trang truyền thống với những thiết kế ấn tượng, độc lạ. Cuối cùng, những nước cờ thông minh của cặp đôi đã cho trái ngọt.

Zendaya liên tục được các nhiếp ảnh gia dành sự chú ý đặc biệt tại thảm đỏ sự kiện, xuất hiện trên các trang bìa tạp chí thời trang và góp phần tạo nên giá trị truyền thông “khủng” cho các thương hiệu mà cô là người đại diện. Cái tên Zendaya đã được xướng lên nhận về giải thưởng CFDA Fashion Icon tại lễ trao giải CFDA 2021. Người đẹp sinh năm 1996 cũng là người ít tuổi nhất từng giành danh hiệu này.

Chính bản thân Zendaya cũng thừa nhận, cô từng xuất hiện trong những thiết kế lộng lẫy, chiếm trọn spotlight thảm đỏ dù trong tay không có lấy một đề cử. Nữ diễn viên đã tận dụng sức mạnh truyền thông tại các sự kiện cũng như tranh thủ gặp gỡ các nhà làm phim, từ đó giúp cô cầm về những kịch bản phim “béo bở”. Dù đóng phim không nhiều nhưng các vai diễn của Zendaya đa số đều là dự án bom tấn như Spider-Man, Dune hay The Greatest Showman.

Năm nay, Zen vinh dự được trở thành co-host của bữa tiệc thời trang lộng lẫy nhất hành tinh Met Gala 2024. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực xây dựng hình ảnh thời trang đẳng cấp của Zendaya.

Cuộc chiến "ngầm" phía sau thảm đỏ

Để có Zendaya có những phút giây tỏa sáng ngắn ngủi trên thảm đỏ, những “kiến trúc sư hình ảnh” như Law Roach không chỉ dừng lại ở công việc tư vấn váy áo “đúng nơi đúng việc”. Họ còn là những người định hướng hình ảnh cho các ngôi sao. Bên cạnh đó còn là màn teamwork ăn ý của các thành viên trong ê-kíp từ make-up artist, hair stylist, đội ngũ xử lý truyền thông đến nhân vật chính chỉn chu về cử chỉ và thần thái trước ống kính.

Váy áo đắt tiền, phụ kiện xa xỉ chỉ là bước khởi đầu trong hành trình dài hơi chinh phục "chiến trường khắc nghiệt" này. Để sở hữu đội hình trong mơ đó và gặt hái kết quả như ý, các ngôi sao tất nhiên phải chấp nhận móc hầu bao với chi phí lên đến hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu đôla cho mỗi lần xuất hiện. Nhưng nhiều khi, năng lực tài chính cũng không phải tất cả.

Sự kết hợp giữa những mối quan hệ quyền lực của Law Roach với các ông lớn trong ngành thời trang, sức ảnh hưởng của Zendaya và body size 0 chuẩn mực của cô nàng mới khiến những nhân vật khó tính này gật đầu hài lòng và sẵn sàng mở tủ đồ lưu trữ (archive) của mình hợp tác với người đẹp. Điển hình là thiết kế áo giáp xuyên thấu đầy thách thức đến từ bộ sưu tập Mugler Haute Couture Thu Đông 1995 trên thảm đỏ ra mắt bộ phim Dune: Part 2 giúp Zendaya gây sốt trên khắp các phương tiện truyền thông.

Bên cạnh đó, khi tài nguyên thời trang có hạn, sự cạnh tranh giữa những ngôi sao càng trở nên khốc liệt. Những minh tinh đồng trang lứa với Zendaya như Sydney Sweeney và Anya Taylor-Joy cũng đang tích cực tham gia "cuộc chiến váy áo". Nữ chính phim Anyone But You đã có màn lột xác ngoạn mục khiến công chúng không khỏi bất ngờ với hình ảnh quý cô thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Trong khi đó, Anya Taylor-Joy tẩy tóc bạch kim, lựa chọn hình ảnh quý phái phù hợp với ngoại hình đậm chất hoàng gia của mình.

"Ván bài" đầy rủi ro

Thực tế các ngôi sao không phải lúc nào cũng hái được quả ngọt. Việc bỏ ra khoản chi phí khổng lồ nhưng không nhận được hồi đáp tương xứng về mặt truyền thông hay tài nguyên là điều mà nhiều nghệ sĩ phải chấp nhận.

Không ít ngôi sao từ Đông sang Tây nhiều lần diện “cây đồ hiệu” lên thảm đỏ quốc tế nhưng lại bị chê nhạt nhòa, mặc đồ hiệu như hàng chợ. Đây cũng là lúc các nhà mốt nhìn nhận lại và các ngôi sao này sẽ đứng trước nguy cơ “mất việc” nếu các ông lớn kết thúc hợp đồng. Ngoài nguy cơ lãng phí tiền bạc, một vấn đề khác đáng lưu tâm là thái độ thiếu chuyên nghiệp của một số ngôi sao khi liên tục thay đổi ý tưởng trang phục vào phút chót, gây khó khăn cho cả ê-kíp. Và nếu stylist khó tính, người gặp rắc rối sẽ là nghệ sĩ.

Dù rủi ro có lớn đến đâu, sự đầu tư cho hình ảnh cá nhân bằng váy vóc vẫn là cuộc cá cược đáng để thử. Trong “xã hội Hollywood” đầy chông chênh, vẻ ngoài chính là tấm gương phản chiếu đẳng cấp, chuyên nghiệp cũng như sức hút của mỗi ngôi sao. Zendaya, Sidney Sweeney hay Taylor-Joy đều đang thành công ngoài mong đợi khi tiên phong trên con đường mới lạ và đầy triển vọng này. Chỉ cần một bước đi đúng đắn cộng thêm ngôi sao may mắn, cơ hội lọt danh sách những biểu tượng thời trang toàn cầu không phải là điều quá khó khăn.