Chiều fan như "anh trai" JSOL: Tinh tế, 10 điểm không có nhưng vì quá ga lăng

HHT - JSOL nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ qua những hành động tinh tế, chuẩn “đệ nhất chiều fan” tại fan meeting.

JSOL đã tổ chức fan meeting để giao lưu và tri ân người hâm mộ sau khi nhận về vô vàn tình yêu thương sau chương trình Anh Trai "Say Hi". Với tốc độ bán vé sold out nhanh chóng, buổi fan meeting của JSOL được đón nhận đông đảo từ khán giả với sự tham gia của hàng trăm người hâm mộ.

Sau buổi fan meeting, những khoảnh khắc tương tác giữa JSOL và người hâm mộ nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng bằng loạt "phản ứng hóa học" đáng yêu với các fangirl, JSOL còn ghi điểm bởi cách cư xử tinh tế và biết giữ chừng mực khi gần gũi với fan.

Đặc biệt, JSOL chuẩn “đệ nhất chiều fan” khi sẵn sàng thử mọi kiểu pose độc lạ cùng người hâm mộ. Anh không chỉ ga lăng chỉnh tóc và trang phục cho fan trước khi chụp hình, mà còn chu đáo sắp xếp lại background để có những bức ảnh hoàn hảo nhất. Từng chi tiết đều cho thấy JSOL thực sự trân quý người hâm mộ của mình.

Một fan xúc động chia sẻ: “Lúc chụp nhóm, anh dang tay để các bạn đứng xa cũng có thể chạm được tay anh. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ thấy anh quan tâm đến mọi người và rất tinh tế, luôn để ý tới từng người.”

Sau buổi fan meeting, JSOL vẫn chưa hết ghi điểm khi tiếp tục gửi một tâm thư cảm ơn người hâm mộ qua broadcast, kèm theo đó là những lời nhắc nhở chu đáo. Biết phim trường có nhiều bụi mịn, anh dặn dò fan kỹ lưỡng: “Phim trường nhiều bụi mịn lắm, hôm nay mọi người cũng ở trong đó cả ngày với mình. Nhớ vệ sinh cẩn thận để không bị bệnh nhé".