Chủ nhật Đỏ 2024: Nhiều người lần đầu hiến máu, có bạn bất chấp trời lạnh vượt 20km tới sớm

HHT - Ngày hội chính cũng là buổi khai mạc của Chủ nhật Đỏ lần thứ 16 - năm 2024 thu hút sự tham gia của hàng nghìn bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên tới từ các trường đại học tại Hà Nội. Nhiều bạn lần đầu tới hiến máu có chút lo lắng, nhưng sau khi vượt qua đều quyết tâm sẽ tiếp tục trở lại và rủ thêm "đồng đội".

Ngày 24/12, lễ khai mạc và Ngày hội chính của Chủ nhật Đỏ 2024 chính thức diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội - nơi đã có lần thứ 6 liên tiếp đăng cai tổ chức. Vì thế, đơn vị máu thu được trong thời gian này đến từ phần lớn sinh viên thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trời Hà Nội ấm lên vào cuối tuần nhưng nhiệt độ vẫn khá thấp, dao động từ 12 - 19oC. Tuy nhiên, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ chương trình đã có mặt từ khoảng 6h30, chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ, đồ đạc cần thiết ở các khu vực.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, các tình nguyện viên có mặt cho biết có khoảng 200 bạn tham gia hỗ trợ trong 2 ngày tổ chức Chủ nhật Đỏ 2024 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ai nấy đều hào hứng nhưng mỗi bạn chỉ được đăng ký 1 ca trực, dù muốn được hỗ trợ ở nhiều ca hơn cũng không thể, nhằm đảm bảo tinh thần và sức khỏe cho đội tình nguyện.

Khoảng 7h30, các bạn sinh viên đã bắt đầu xếp hàng đăng ký hiến máu. Không ít bạn trẻ chọn tới tham gia chương trình vì dịp tổ chức vào đúng lễ Giáng sinh. Việc thành công hiến máu giúp các bạn trao đi món quà nhỏ tới các bệnh nhân đang cần, cũng là cách người tham gia nhận thêm niềm vui, sự ngọt ngào, ấm áp nhờ thực hiện hành động ý nghĩa.

Vũ Thùy An - sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Hà Nội bật mí đây là lần đầu tiên cô bạn hiến máu cũng như biết tới Chủ nhật Đỏ: "Mình tới vì muốn cống hiến bản thân cho nền y học nước nhà (cười). Mình có hơi sợ nhưng bây giờ thì hết rồi. Mình sợ đau, sợ nhìn thấy máu của mọi người xung quanh. Nhưng hiến máu xong rồi thì lại thấy bình thường. Mình tới từ 7h30, đến sớm một chút để ít người thì thủ tục nhanh hơn". Thùy An chia sẻ thêm sau lần đầu "không có gì to tát" này, cô bạn sẽ dành quyết tâm hiến máu ít nhất 2 lần/ năm và không còn đi một mình nữa, nhất định sẽ rủ bạn tới chung.

Có khá nhiều sinh viên năm nhất tới tham dự Chủ nhật Đỏ 2024, đa số đều là lần đầu tiên hiến máu. Cùng là sinh viên Đại học Bách Khoa, Đạt đã rủ Ngọc Giang tới sớm. Cả hai hài hước bộc bạch, biết được về Chủ nhật Đỏ từ các trang thông tin của trường. Yếu tố thứ nhất là muốn giúp đỡ những bệnh nhân cần máu, mục đích thứ hai tới đây là vì được thưởng điểm rèn luyện.

"Chúng mình sẽ được cộng khoảng 3 - 6 điểm rèn luyện (thì với sinh viên điểm rèn luyện cũng quan trọng mà). Nhưng chỉ có lần đầu tiên hiến máu là được vậy thôi. Những lần sau chúng mình sẽ chắc chắn đến mà không vì điểm thưởng này nữa. Ban đầu mình cũng run vì kim tiêm hơi lớn. Nhưng mình hiến 350ml máu, làm xong thì không thấy đau như mọi người nói lắm, vui cực vì được đóng góp cho các bệnh nhân", Ngọc Giang chia sẻ.

Đạt cũng cùng chung nỗi sợ chiếc kim tiêm lấy máu lớn hơn bình thường. Cậu bạn cho biết cả hai ở Hoài Đức (cách Đại học Bách khoa khoảng 20km), nhưng không ngại trời lạnh mà vẫn tới sớm, trở thành một trong những người hoàn thành hiến máu đầu tiên của ngày 24/12. "Dù hiến máu xong, mình hơi chóng mặt một chút, nhưng vẫn thấy vui". Đạt tiết lộ cậu còn 2 người bạn nữa nhưng chưa đủ 18 tuổi nên không thể đi cùng. Đạt và Ngọc Giang đều quyết tâm sẽ rủ bằng được 2 cậu bạn còn lại để cả bốn sẽ cùng nhau hiến máu vào lần kế tiếp.

Ngoài sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều sinh viên tới từ các trường Đại học khác tại Hà Nội cũng tham dự đông đúc. Nhà trường cũng tạo điều kiện bằng cách tập hợp các sinh viên đăng ký tham gia, thuê xe đưa các bạn tới nơi khai mạc Chủ nhật Đỏ 2024.