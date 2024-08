Chưa nhận được giấy báo nhập học đại học, các bạn nam xin giấy chuyển NVQS thế nào?

HHT - Tính đến thời điểm này, rất nhiều trường đại học đã có lịch nhập học trực tiếp. Các bạn nam cần nộp cho nhà trường giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS). Đây là giấy mà nhiều bạn chưa biết làm sao để có, hoặc nếu chưa nhận được giấy nhập học (có trường hợp giấy nhập học bị thất lạc) thì làm sao để xin được giấy này?

Đến 17h ngày 27/8/2024, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, thí sinh cần làm thủ tục nhập học trực tuyến và/ hoặc trực tiếp theo hướng dẫn và quy định của từng cơ sở đào tạo.

Tính đến thời điểm này, nhiều trường đã thông báo lịch nhập học trực tuyến và/ hoặc trực tiếp tới thí sinh, phần lớn các trường yêu cầu thí sinh nhập học trực tuyến trước rồi sau đó đem hồ sơ đến trường nộp theo lịch. Chẳng hạn, lịch nộp hồ sơ trực tiếp của Đại học Bách Khoa Hà Nội là 28 - 30/8, Học viện Công nghệ và Bưu chính Viễn thông tại Hà Nội là 6 - 7/9, Đại học Sư phạm Hà Nội là 30/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là 7/9…

Về hồ sơ nhập học đại học, các bạn nam cần nộp giấy di chuyển NVQS. Giấy này do bộ phận Quân sự ở UBND phường/ xã cấp. Để có giấy này, các bạn nam cần có bản photo các loại giấy tờ sau: Giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo mà bạn đã trúng tuyển; căn cước công dân (2 mặt); chứng nhận đã đăng ký NVQS.

Nếu bạn chưa có Giấy chứng nhận đăng ký NVQS thì trước hết bạn phải đăng ký cũng ở UBND phường/ xã để được cấp giấy này.

Trong trường hợp bạn đã có toàn bộ giấy tờ, chỉ còn thiếu giấy báo nhập học (do quá trình chuyển phát tốn nhiều thời gian, thậm chí đôi khi giấy bị thất lạc) thì bạn hãy in e-mail thông báo nhập học của cơ sở đào tạo, lưu ý là dùng tính năng in của hộp thư để thể hiện càng rõ ràng càng tốt rằng đó là một e-mail nguyên bản được in ra chứ không phải là bạn tự gõ vài dòng. Sau đó, đem bản in e-mail và bản photo các giấy tờ cần thiết khác (như trên) tới Ban Chỉ huy quân sự cấp phường/ xã và trình bày, xin nộp giấy nhập học sau. Ở thời điểm này, Ban Chỉ huy Quân sự thường rất thông cảm và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh.

Như vậy, bạn có được giấy di chuyển NVQS để hoàn thành hồ sơ cần nộp cho cơ sở đào tạo. Khi nào nhận được giấy báo nhập học, bạn photo để đem nộp nốt ở bộ phận Quân sự phường/ xã. Nếu giấy chẳng may bị thất lạc, vào năm học, bạn xin cơ sở đào tạo cấp lại để bạn photo và đem nộp.

Chúc các bạn một năm học mới thật tốt đẹp.