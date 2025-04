Chúa sơn lâm "hóa" thú cưng: Bé hổ "đốn tim" cõi mạng vì siêu cấp đáng yêu

HHT - Tại buổi ra mắt phim điện ảnh "Thám tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu", đạo diễn Victor Vũ đã có những chia sẻ về cảm hứng xây dựng nhân vật thám tử Kiên và sự khác biệt so với những tác phẩm trinh thám khác.

HHT - "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines) khiến nhiều khán giả rơi lệ suốt 4 hồi (16 tập). Để đỡ tốn khăn giấy hơn lại nắm được hết nội dung phim, cư dân mạng đang truyền tay nhau bản hoạt hình chỉ dài 2 phút.