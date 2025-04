Hà Nội sắp hạ nhiệt nhanh, giảm tới 15 độ C chỉ trong nửa ngày

HHT - Tại Thủ đô Hà Nội, chiều 24/4, nhiệt độ cảm nhận là khoảng 37 - 38 độ C (ở mức nắng nóng) nhưng đến rạng sáng ngày 25/4, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức 22 - 23 độ C, tức là giảm khoảng 15 độ C chỉ trong nửa ngày.