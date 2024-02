Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Oh Yu Ra sẽ tàn độc, "quậy đục nước" hơn cả "trà xanh" Soo Min

HHT - Bất thình lình xuất hiện ở nửa sau của bộ phim "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi", nhân vật Oh Yu Ra (BoA) với thời lượng lên hình khiêm tốn và gây nhiều tranh cãi. Liệu khi bàn đến cốt truyện, Oh Yu Ra có thật sự là nhân vật phản diện quan trọng phục vụ cho mạch phim vốn đã hấp dẫn và thu hút của "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi"?

Vừa qua, bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) đã phát sóng 2 tập 11 và 12 với những diễn biến hấp dẫn. Mặc dù nhận được tỉ suất người xem tốt với hơn 10%, phim lại nhận những phản hồi không tích cực về một nhân vật phản diện "mới toanh" mang tên Oh Yu Ra - do BoA đảm nhận diễn xuất.

Bên cạnh ý kiến của khán giả về sự xuất hiện gây tranh cãi của Oh Yu Ra, tuyến nhân vật này sẽ làm cho mạch phim trở nên căng thẳng, phức tạp hóa chuyện tình của Kang Ji Won (Park Min Young) và Yu Ji Hyuk (Na In Woo). Knet cho rằng Oh Yu Ra không cần thiết phải xuất hiện, nên bỏ đi như bản webtoon nhưng nhiều người vẫn cho rằng đây là nhân vật quan trọng thúc đẩy cốt truyện Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Cụ thể, trong bản webtoon, Ji Won gần như đã giải quyết hoàn toàn ân oán với Soo Min (Song Ha Yoon) và "chồng cũ" Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) kể từ sau đám cưới của cặp đôi này, cho đến khi Soo Min một lần nữa tìm đến Ji Won để "quậy đục nước" bằng loạt thủ đoạn hèn mạt.

Tuy nhiên, theo logic bình thường, sau khi kết hôn với một gã tồi thoái chí như Min Hwan, Soo Min cũng không thể "một tay che trời" với tiềm lực kinh tế và địa vị xã hội hạn hẹp, dẫn đến khả năng cô gây "kiếp nạn" cho đôi "trai tài gái sắc, tiền bạc rủng rỉnh" như Ji Won và Ji Hyuk là hoàn toàn không thể.

Đó là lý do Oh Yu Ra xuất hiện trong tiểu thuyết gốc, với vai trò "hỗ trợ" nhưng thực chất là giật dây Soo Min bằng sức mạnh của một tiểu thư lạm quyền, máu lạnh, thậm chí tàn nhẫn hơn cả nữ phụ "trà xanh".

Những "kiếp nạn" của Ji Won đều đến từ dã tâm của Yu Ra khi muốn dạy nữ chính một bài học vì đã "dám" cướp mất vị hôn phu của cô - cho dù trước đó Yu Ra và Ji Hyuk đã hủy hôn trong sự đồng thuận của hai bên. Đầu tiên, cô nàng dùng thế lực "con ông cháu cha" để tác động đến thị trường ẩm thực, khiến cho dự án hộp thức ăn của Ji Won đang tiến triển thuận lợi bỗng bị đình trệ bất thường.

Chưa "đã cái nư", Yu Ra quyết định dùng chiêu "khích tướng" khi tìm đến Soo Min và Min Hwan, tiết lộ về gia thế là thiếu gia của Ji Hyuk khiến cả hai sinh lòng đố kỵ, cho rằng Ji Won "tham tiền bỏ bạn". Trong đoạn "nhá hàng" của tập 13, có thể thấy cặp vợ chồng "bỉ ổi" đã trở thành tay sai của ả tiểu thư, bắt đầu dùng tiền để thực hiện mưu đồ trả thù khiến Ji Won "lên bờ xuống ruộng".

Tuy nhiên, tận cùng của sự độc ác chính là việc Yu Ra đã sắp xếp âm mưu ám sát Ji Won dưới vỏ bọc của một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Ji Hyuk đã hi sinh mạng sống để bảo vệ người yêu, khiến cho sự tàn khốc của cốt truyện được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết. Nhiều khán giả nhận xét nhờ có sự "tiếp tay" của Yu Ra, tình tiết tai nạn xe của Ji Hyuk trong bộ phim cảm động và hợp lý hơn hẳn khi so sánh với webtoon.

Trong cả hai kiếp sống, Ji Hyuk đều bị tông bởi cùng một chiếc xe tải, cho thấy chính Yu Ra đã vô tình đẩy nhanh quá trình xảy ra của định mệnh. Chính yếu tố quan trọng này sẽ là chìa khóa giúp tình cảm của Ji Hyuk và Ji Won bền chặt hơn khi trải qua một biến cố "thập tử nhất sinh", cũng như giúp anh chính thức hoàn thành "nợ" số phận sắp đặt sẵn để bắt đầu một cuộc sống mới.

Mặt khác, nhiều khán giả nhận xét BoA quá "dừ" để trở thành hôn thê của Na In Woo. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng mối quan hệ của Oh Yu Ra và Yu Ji Hyuk không cần "phản ứng hóa học" lãng mạn nào từ hai nhân vật này. Yu Ra là thiên kim nhà tài phiệt vốn có mối giao hảo với tập đoàn thực phẩm U&K mà Ji Hyuk sắp sửa thừa kế. Điều này cho thấy hôn ước của hai bên thực chất là một chiến lược kinh doanh được gia đình hoạch định công phu.

Với phong cách xây dựng cốt truyện hiện tại của các biên kịch K-Drama, giai đoạn từ tập 13 đến tập 15 trong tổng số 16 tập phim sẽ là chương cao trào với nhiều mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm khiến người xem "nghẹt thở". Và Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi cũng không ngoại lệ. Bỏ qua những tranh cãi về diễn xuất của BoA, không thể phủ nhận màn "chào sân" của Oh Yu Ra đã tạo nên hương vị mới cho bộ phim với nhiều tình tiết lôi cuốn mang những cung bậc cảm xúc đa dạng.