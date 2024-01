Có gì bên trong nhà hàng "guộc" của Taylor Swift tại New York, món nào ngon nhất?

HHT - Mới đây, một đoạn video đăng tải khám phá về nhà hàng yêu thích của ngôi sao Taylor Swift đã khiến dân cư mạng vô cùng thích thú. Đây chắc chắn sẽ là địa điểm mà các Swifties không nên bỏ qua khi ghé đến New York.

Nhà hàng "guộc" của nữ ca sĩ Taylor Swift thường được cô ghé đến ăn tối cùng bạn bè có tên là Via Carota tại New York. Không gian nhà hàng gây ấn tượng với phong cách trang trí cổ điển, lấy cảm hứng từ các ngôi biệt thự thế kỷ 17 đem lại cảm giác ấm cúng cho thực khách.

Nhà hàng nổi tiếng với món salad từng được tạp chí The New York Times bình chọn là món salad ngon nhất thế giới (The Best Green Salad in the World). Thực khách khi đến thưởng thức tại nhà hàng đa phần đều sẽ không bỏ lỡ cơ hội được trải nghiệm món salad đặc biệt này. Đĩa salad được trang trí trông rất đơn giản nhưng cũng không kém phần nổi bật và mùi vị chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng, ngon nhất thế giới cơ mà!

Một trong những món mà Swifties nào cũng muốn thử khi ghé đến Via Carota đó chính là món pasta huyền thoại được nữ ca sĩ Taylor Swift yêu thích, đây cũng là một trong những món ăn rất nổi tiếng tại nhà hàng và được rất nhiều thực khách cho “10 điểm không có nhưng” ngay từ lần đầu trải nghiệm.

Bên cạnh đó, nhà hàng còn được các netizen dành nhiều lời khen cho các món tráng miệng. Tiramisu là lựa chọn tráng miệng được thực khách đánh giá cao tại Via Carota. Nếu có dịp ghé đến New York, bạn hãy thử trải nghiệm tại nhà hàng Via Carota - địa điểm ăn tối yêu thích của nữ ca sĩ Taylor Swift để "cheap moment" cùng idol nhé!