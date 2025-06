Cố vượt rào chắn dù tàu đang đến, người đàn ông ở Nghệ An không qua khỏi

HHT - Chỉ vừa lên sóng 4 tập, nhà sản xuất show Em Xinh "Say Hi" đã bất ngờ "đánh úp" khán giả khi công bố lịch tổ chức đêm concert đầu tiên vào tháng 9/2025.

HHT - Sau "Lilo & Stitch", đến lượt "How to Train Your Dragon" trình làng khán giả dưới dạng live-action. Dù không quá đột phá, phiên bản mới vẫn là lời chào đầy cảm xúc gửi đến những ai từng lớn lên cùng chú rồng "Răng Sún" và Hiccup.