Concert Anh Trai Say Hi: Khán giả khổ sở xếp hàng giữa trời nắng, có bạn suýt xỉu

HHT - Tối nay 28/9, đêm Concert 1 của Anh Trai "Say Hi" sẽ chính thức diễn ra. Từ trưa, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại khu vực biểu diễn để "check-in". Nhiều bạn không khỏi mệt mỏi khi phải xếp hàng giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo có vị trí đẹp, người hâm mộ (nhất là các fan mua vé đứng) đã có mặt tại khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn - Thủ Thiêm (TP.HCM) để làm thủ tục check-in từ rất sớm. Ngay từ đầu giờ chiều đã có hàng nghìn fan tới xếp hàng. Nhưng thời tiết nắng nóng gay gắt khiến người hâm mộ khó "hoan hỉ" vì khâu tổ chức cần sớm được khắc phục của concert Anh Trai "Say Hi".

Trước đó, ban tổ chức quy định fan không được mang ô/dù hay đồ ăn, thức uống vào bên trong. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Hoa Học Trò Online tại hiện trường và chia sẻ của nhiều người hâm mộ trên Threads, sát giờ check-in, ban tổ chức phải "du di" cho fan mang vào do trời nắng gắt.

Tuy nhiên, sự linh động này cũng không thể xua bớt sự mỏi mệt của người hâm mộ. Vì trước khi tới nơi biểu diễn, các fan đều nhắc nhau tuân thủ quy định mà BTC chương trình đưa ra, do đó đa số các bạn không chuẩn bị nước hay ô/dù. Đáng lẽ ngay khi thấy thời tiết bất lợi, BTC chương trình nên đăng thông báo lên fanpage để khán giả có thể chuẩn bị nước và đồ che nắng trước khi ra sân.

Hàng nghìn fan xếp hàng dài dưới trời nắng nóng nhưng xung quanh khu vực chờ không có một mái che đủ rộng để người hâm mộ tạm tránh nắng. Do đó, đã có trường hợp một số bạn nữ bị hạ đường huyết, đuối sức, suýt ngất xỉu.

Trên Threads, netizen đang cảnh báo nhau nếu tới sớm hãy nhanh chóng tìm khu tránh nắng để dưỡng sức, nếu kịp, hãy chuẩn bị thêm một chai nước nhỏ. Nhiều fan hy vọng BTC của concert Anh Trai "Say Hi" sẽ rút kinh nghiệm, lường trước các tình huống phát sinh ngoài ý muốn để đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho khán giả ở đêm concert 2 tới đây.

Hiện tại, hàng trăm fan đã ổn định chỗ ngồi ở phía trong nơi tổ chức. Ở khu fanzone, người hâm mộ đang tranh thủ trao đổi card của các chàng trai, chia sẻ mũ hoặc che ô cho nhau, trước khi concert chính thức "lên nhạc".