Tiếp sức concert ATSH: FC HURRYKNG chơi lớn, FC RHYDER "nối cầu" từ Hà Nội

HHT - Trước giờ G concert Anh Trai "Say Hi", fanclub cũng như người hâm mộ của dàn "anh trai" đang háo hức với loạt dự án tiếp sức được đầu tư không thua kém idol K-Pop.

Các hoạt động thuê bảng quảng cáo, chạy màn hình LED, treo cờ phướn, xe tải dán banner hình ảnh của nghệ sĩ chạy trên đường phố, làm địa điểm check in cho fan từ lâu đã trở thành nét văn hóa trong cộng đồng người hâm mộ K-Pop. Đây không chỉ là những hoạt động quảng bá độc đáo mà còn được xem là hoạt động ý nghĩa của fanclub (FC) dành cho nghệ sĩ.

Trước giờ diễn ra đêm concert 1 Anh Trai "Say Hi", fan tỏ ra thích thú khi chứng kiến nhiều hình thức tiếp sức dàn "anh trai" do FC gửi đến. Khởi động kế hoạch tiếp sức HURRYKNG từ khá sớm, FC của nam rapper đã chuẩn bị truck (xe tải) poster đậu ở nhiều địa điểm trong trung tâm thành phố để fan check-in.

Đại diện FC Dương Domic cho biết: "Vào ngày 28/9, những bức phứn ấn tượng của Dương Domic sẽ được chúng mình treo dọc trên cung đường R12 tiến tới địa điểm concert ATSH 2024, kéo dài tới hết ngày 1/10/2024".

Bên cạnh đó, các FC còn có chuẩn bị nhiều quà tặng dành cho fan. Đại diện FC HURRYKNG chia sẻ: "Để gửi gắm tình yêu thương cũng như tạo được dấu ấn riêng của FC tại buổi concert, chúng mình có chuẩn bị freegift để phát cho những người hâm mộ yêu quý HURRYKNG tham dự concert".