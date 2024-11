Concert Chông Gai và Say Hi sẽ nạp thêm vé, thêm đêm diễn đáp lời manifest của fan?

HHT - Hội “Gai Con” và “Hi mẹ” đang đứng ngồi không yên trước những tín hiệu râm ran về khả năng tổ chức thêm đêm diễn cho hai concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và "Anh Trai Say Hi". Từ lời “manifest” của các fan lỡ tay hụt vé cho đến loạt “hint” đầy ẩn ý của các nghệ sĩ, không khí trên mạng xã hội bắt đầu trở nên sôi động.

"Chông Gai": Đêm thứ hai tại Hà Nội đã nằm trong lịch?

Câu chuyện bắt đầu khi “anh Bo” Đan Trường, không biết vô tình hay cố ý, để lộ lịch trình làm khách mời trong đêm concert Chông Gai D-2 qua một dòng trạng thái lịch trình. Ngay sau đó, “anh tài” Hồng Sơn tiếp tục đẩy cao sự háo hức bằng một dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn: “Có khi nào! 13-14”, làm các fan lập tức “hóng” lịch diễn cụ thể.

Dường như cảm thấy "chông gai" dành cho ê-kíp chưa đủ, "anh tài" Phạm Khánh Hưng chia sẻ dòng trạng thái “Hãy cho chúng tôi ăn mừng thôi nào Yeah1”. Tiếp đó, Tiến Luật cũng góp vui bằng bình luận “đêm 2 mình hét lương gấp 5 lần”. Tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở màn “tám vui vẻ” thì chị Hạnh, người quyền lực đứng sau hậu trường, đã trả lời “Các chú dám chơi chị dám trả”.

Những màn đối đáp này khiến cộng đồng fan gần như “bùng nổ”. Nhiều người không kìm được sự háo hức, bình luận: “Chắc là có thêm buổi nữa phải không bà con?” hoặc mạnh mẽ hơn: “Giờ tổ chức ở đâu cũng được, có là tui đi!”

"Say Hi": Ticketbox đã sạch vé vẫn nhất định không thông báo "sold out"

Không chỉ Chông Gai, Say Hi cũng gây náo động với tin đồn râm ran trên các mạng xã hội rằng các "Hi mẹ" sắp phải tiếp tục cuộc đua săn vé. Các fan thậm chí còn thi nhau “gọi vía” trên mạng xã hội. Một bài đăng được chia sẻ rộng rãi viết: “Hai đêm nay em mơ thấy em phải chiến đấu mua vé lần nữa.”

Trong khi đó, các “Hi mẹ” kỳ cựu không quên động viên lẫn nhau với bình luận: “Hãy cứ tin! Tranh lần nữa còn hơn không được tranh”. Một số người còn hài hước chia sẻ: “Từng chiến qua hàng loạt concert quốc tế mà giờ săn vé trong nước lại trượt, lần này nhất định phải thắng trên sân nhà”

Trước làn sóng ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ và các tín hiệu tích cực từ nghệ sĩ, liệu các nhà tổ chức có quyết định đáp lại mong mỏi của fan bằng những đêm diễn bổ sung hoặc thêm "slot" vé? Câu trả lời hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu điều này thành sự thật, đó chắc chắn sẽ là một cái kết đẹp cho những nỗ lực “chiến đấu” không biết mệt mỏi của các fan.

Dù có thêm đêm diễn hay không, một điều có thể nhìn thấy ở hiện tại là tình yêu mà fan dành cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi rất lớn và mong muốn đến gặp các "anh trai" - "anh tài" một lần nữa.