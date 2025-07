Concert đầu tiên của Em Xinh “Say Hi” hẹn fan tại TP.HCM ngày 13/9

HHT - Trong khoảng 3 ngày tới, nhiệt độ Hà Nội đều ở mức 39 - 40 độ C (là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Dự báo ngày 9/7 sẽ là ngày nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 42 độ C.

HHT - Ngay sau khi dừng chân tại Em Xinh “Say Hi”, Hoàng Duyên nhanh chóng "an ủi" fan bằng bản ballad chữa lành "She Never Cries" kết hợp cùng tân binh Sơn.K và vũ công Sơn Lâm.