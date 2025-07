Tham gia Em Xinh "Say Hi", LyHan, Ánh Sáng AZA và Lamoon bùng nổ lượt theo dõi

HHT - Từ những cái tên mới mẻ, LyHan, Ánh Sáng AZA, Lamoon bứt phá, trở thành hiện tượng sau 1 tháng tham gia Em Xinh "Say Hi". Dàn tân binh Gen Z sở hữu sức hút đặc biệt gì?

Sau hơn 1 tháng phát sóng, 3 vòng thi đội nhóm, nhiều người chơi tân binh của Em Xinh "Say Hi" được chú ý, ghi nhận sự tăng trưởng ngoạn mục về độ nhận diện cá nhân, thể hiện rõ qua lượt theo dõi trên mạng xã hội.

LyHan dẫn đầu danh sách tân binh có danh tiếng bứt phá ở chặng đầu tiên. Xuất phát điểm từ mốc 31,3K người theo dõi, sau một tháng, tài khoản Instagram của cô chạm mốc 175K.

Giao diện “soái tỷ”, lạnh lùng đối lập với hình ảnh “tưng tửng” khi trả lời phỏng vấn, giúp người chơi 9X chiếm được cảm tình từ khán giả, hút thêm 143,7 nghìn lượt follow. Thí sinh 26 tuổi cho thấy tiềm năng của một ngôi sao đa tài từ giọng ca đầy cảm xúc, trình diễn cuốn hút tới sáng tác, chơi nhạc cụ.

"Em út" Ánh Sáng AZA được nhận định là nhân tố phù hợp với tiêu chí tìm kiếm "idol thế hệ mới" của chương trình.

Sau 3 sân khấu, "em xinh" tỏa sáng nhờ thần thái trình diễn chuyên nghiệp, thành quả của thời gian đào tạo theo mô hình idol từ năm 12 tuổi. Bên cạnh đó, thí sinh 19 tuổi được khen ngợi khi góp mặt trong khâu sáng tác của mọi ca khúc nhóm.

Tân binh sinh năm 2006 bước vào Em Xinh "Say Hi" với 30,3K followers trên ứng dụng Instagram. Chỉ số tăng vọt lên 148K sau vòng Live stage 2, gấp gần 5 lần so với ban đầu.

Thống kê từ Socialite cho thấy Ánh Sáng AZA thuộc nhóm "em xinh" hút thảo luận cao theo từng tập. Ở tập 2, em út dẫn đầu danh sách Top 10 với hơn 18,7K lượt đề cập. Chỉ số này ở tập 3 là hơn 7,3K lượt, giữ vị trí số 6 trong bảng xếp hạng.

Lamoon Diễm Hằng chỉ có vỏn vẹn 2K lượt theo dõi trên Instagram trước khi xuất hiện trên show. Sau Live stage 1, tài khoản của Lamoon vượt mốc 47K, và bứt phá lên 116K sau Live stage 2.

Bên cạnh mức tăng trưởng "khủng" trên Instagram, Lamoon liên tục lọt Top thảo luận đa nền tảng: Top 3 ở tập 2 (hơn 12,5K lượt), Top 5 ở tập 3 (hơn 9K lượt).

"Em xinh" sinh năm 2003 "lột xác" qua từng sân khấu, từ tươi vui trong Liên quân 1, sâu lắng đậm màu "bạch nguyệt quang" ở Cầm Kỳ Thi Họa (Live stage 1), và sau đó chuyển mình đầy nổi loạn với Red Flag (Live stage 2).

Sự bứt phá của LyHan, Ánh Sáng AZA, Lamoon không phải là ngẫu nhiên. Đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố gồm tài năng, màu sắc cá nhân và chiến lược "khoe tài" khéo léo.

Dàn tân binh Gen Z đa năng từ thanh nhạc, vũ đạo tới sáng tác, trình diễn, biết khai thác thế mạnh để tỏa sáng qua từng vòng thi. Tinh thần dám thử thách, biến hóa đa dạng, không ngại thay đổi vai trò cũng là yếu tố giúp các cô gái nổi bật. Đều không phải nhân tố ồn ào, hoạt ngôn, họ "hút fan" nhờ cá tính chân phương, dễ mến hay nói cách khác là "tẻn tẻn cơ địa".