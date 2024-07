Công Dương: "Mỹ nam an tĩnh" gây tiếc nuối khi ra về sớm ở Anh Trai Say Hi

HHT - Trải qua chặng hành trình lột xác ngoạn mục trong hai live stage, việc "mỹ nam lai Thái" Công Dương phải chia tay chương trình quá sớm khiến khán giả tiếc nuối.

Xuất hiện tại Anh Trai “Say Hi”, Công Dương để lại ấn tượng ban đầu với khán giả là một “mỹ nam an tĩnh” với phong thái lịch lãm và trầm tính. Ngay từ màn chào sân, vốn ngoại ngữ phong phú của anh đã khiến 29 “anh trai” kinh ngạc.

Ở live stage 1, Công Dương kết hợp cùng HIEUTHUHAI, Đức Phúc làm nên một sân khấu đậm chất cổ tích qua màn trình diễn Nỗi Đau Ngây Dại. Ca khúc với sự góp mặt của Hoa hậu Thùy Tiên đã tiến thẳng vào Top 3 tiết mục có tổng điểm cao nhất. Thành công khoe được visual “chàng thơ” cùng giọng hát ổn, tuy nhiên thời lượng lên sóng ít ỏi khiến Công Dương vẫn chưa thật sự nổi bật.

Netizen đánh giá màn thể hiện của Công Dương còn nằm trong vùng an toàn. Hơn hết vì chung team với hai “khủng long” sở hữu lượng fan đông đảo nên kết thúc live stage 1, Công Dương ngậm ngùi đứng thứ hạng thuộc Top 20-30.

Tuy nhiên, mỹ nam Mùa Hè Đẹp Nhất hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả ở live stage 2. Từ một nhân tố mờ nhạt, Công Dương vụt sáng lên vị trí Top 4 gương mặt truyền thông trong tập 4 với màn “lột xác” ngoạn mục.

Trong phần trình diễn Catch Me If You Can, Công Dương đảm nhận phần viết lời và hát rap - đây xem như là thử thách lớn dành cho một diễn viên lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Tuy vậy, Công Dương hoàn thành rất tốt phần trình diễn của mình, tròn trịa từ phần vũ đạo, rap đến thần thái chuẩn “tổng tài”.

Sau live stage 2, Công Dương bỗng trở thành một “ẩn số” được khán giả mong chờ khai thác khi thể hiện độ “đa-zi-năng” cân nhiều vai trò cùng một lúc. Dù là một diễn viên nhưng khả năng hát và nhảy của mỹ nam lai Thái không hề kém cạnh những anh trai khác.

Tuy nhiên, cái tên Công Dương bất ngờ được công bố nằm trong danh sách 6 anh trai phải dừng cuộc chơi khiến khán giả tiếc nuối. Với màn thể hiện quá tốt vừa rồi, netizen cho rằng Công Dương xứng đáng có cơ hội toả sáng hơn.

Công Dương (tên đầy đủ là Công Văn Dương) được biết với vai trò là diễn viên VTV. Anh chàng tham gia loạt phim truyền hình nổi tiếng như Nhà Trọ Balanha, Hãy Nói Lời Yêu,... hay phim điện ảnh Trạng Quỳnh và mới đây nhất là vai chính trong Mùa Hè Đẹp Nhất.