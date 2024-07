Khán giả bất bình trước kết quả loại trừ trong tập 5 của Anh Trai "Say Hi"

HHT - Bất bình trước danh sách loại chính thức, cư dân mạng "quay xe" với tiêu chí chấm điểm và yêu cầu mở gấp "vòng hồi sinh" để giải cứu các "anh trai".

Sau nhiều lời đồn đoán, tập 5 Anh Trai “Say Hi” đã hé lộ 6 cái tên phải nói lời tạm biệt với chương trình lần lượt là: Nicky, Công Dương, Đỗ Phú Quí, Tage, Phạm Anh Duy, Phạm Đình Thái Ngân.

Phía dưới bình luận, một số netizen tỏ vẻ "không đồng tình" với tiêu chí chấm điểm của chương trình. Cụ thể, người hâm mộ cho rằng không nên phụ thuộc vào 100% bình chọn của khán giả tại trường quay mà cần có thêm "ban giám khảo chuyên môn" để có thể đưa ra kết quả công bằng nhất.

Đặc biệt, một trong những cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất chính là “anh trai” Phạm Anh Duy. Trước đó, Giọng ca Đêm Nay Anh Mơ Về Em “ghi điểm” với chất giọng ấn tượng trong các tiết mục Bảnh, Sóng Vỗ Vỡ Bờ và mới đây nhất là Thi Sĩ.

Bên cạnh đó, việc "anh trai" Nicky dừng chân quá sớm tại Anh Trai "Say Hi" cũng khiến không ít người hâm mộ "ngỡ ngàng" và tiếc nuối. Bởi lẽ, cựu thành viên nhóm nhạc MONSTAR vừa nhận về nhiều sự chú ý trong Live Stage 2 với tiết mục Catch Me If You Can đến từ nhóm Negav.

Lời từ biệt của Tage khiến "cụ" Song Luân “khóc nấc” vì cảm thấy có lỗi với anh chàng. Đồng thời, nam rapper còn không quên "shout-out" cho nhóm trưởng vì đã đồng hành và giúp đỡ mình trong chuyến hành trình tại Anh Trai "Say Hi".

Mặt khác, danh sách xếp hạng lượt thi 1 tại Live Stage 2 cũng khiến netizen “bức xúc” không kém. Cụ thể, nhóm "anh trai" HIEUTHUHAI giành vị trí nhất bảng với tiết mục Love Sand, nhóm "anh trai" Isaac giành vị trí thứ hai với tiết mục Hít "Drama", nhóm "anh trai" Song Luân về thứ 3 với Thi Sĩ và team Negav "đội sổ" với tiết mục Catch Me If You Can.