Công trường xây tàu điện ngầm ở Hàn Quốc bị sập, hai người mất tích trong lòng đất

HHT - Theo Bộ Công an, hiện nay xuất hiện tình trạng nhóm đối tượng lừa đảo bố trí một khu vực giống trụ sở công an cấp xã, phường có nhiều người đóng vai công an, người dân, có cả phòng hỏi cung để thuyết phục và lấy niềm tin từ các nạn nhân.