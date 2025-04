Cơn sốt remix "Tháp Rơi Tự Do": Obito, MCK vẫn chưa thỏa lòng người hâm mộ?

HHT - Màn remix lại hit TikTok "Tháp Rơi Tự Do" của dàn rapper đình đám MCK, Obito, Coldzy,... khiến khán giả trẻ thích thú.

Siêu hit TikTok Tháp Rơi Tự Do (Lợi Bỉ) đang gây sốt mạng xã hội. Phần nhạc da diết và phần lời cực suy của ca khúc được lòng khán giả trẻ, đặc biệt là các fan ruột của bộ phim truyền hình đình đám Khó Dỗ Dành. Tận dụng trend này, rapper MCK tung ra bản "xào nấu" Tháp Rơi Tự Do - Tháp Drill Tự Do.

Vocal bản gốc được giữ nguyên, phần beat được remix với tiết tấu dồn dập hơn. MCK viết thêm phần lời mới với tâm trạng cô đơn trong tình yêu: "Giờ đây anh chẳng còn muốn viết thêm tình ca/ Cảm xúc đã quá ứ đọng anh chẳng thể nói ra". Màn "đánh úp" lúc nửa đêm nhận về sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả trẻ. Sau gần ba ngày lên sóng, bản remix của MCK đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt nghe trên YouTube.

Ngay sau đó, Obito bất ngờ comeback với Tháp Trap Tự Do - cũng được phối lại từ cơn sốt Tháp Rơi Tự Do. Vẫn phong cách rap love nhẹ nhàng, nam rapper khiến hội chị em "ôm tim" với lyrics tràn ngập sự tiếc nuối: "Ngồi mong anh đếm từng lời hứa, lạnh lùng vỡ, lạnh lùng vơi/ Xa xăm kia chẳng còn rực rỡ, nhìn là nhớ mình người ơi".

Tuy nhiên, hai bản remix này dường như chưa thể thỏa lòng người hâm mộ. Sau thời gian dài chờ đợi, các fan kỳ được "chiêu đãi" ca khúc bắt tai hơn, "đậm chất" MCK và Obito hơn. Người hâm mộ vẫn mong ngóng màn trở lại hoành tráng của cặp Phong (Obito) x Long (MCK) - như cách cả hai từng khuấy đảo mạng xã hội với album Đánh Đổi và 99%.

“Vũ trụ tháp rơi” còn có sự gia nhập của dàn tên tuổi đình đám: Gnob, Coolkid và Coldzy với Tháp Drill Tự Do, Tháp Drill Tự Do (Open Verse) và Tháp Băng Tự Do. Như vậy, chỉ trong vài ngày, netizen được thưởng thức nhiều bản phối lại của Tháp Rơi Tự Do. Bằng cách remix với các thể loại khác nhau như trap, drill,... rapper đã lồng ghép được màu sắc âm nhạc và tư duy mới mẻ về một ca khúc đang gây sốt mạng xã hội.