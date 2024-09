Cùng NSX nhưng Rap Việt dời lịch phát sóng, tại sao Anh Trai "Say Hi" vẫn chiếu?

HHT - Hiện tại "Rap Việt" cũng như nhiều show khác đã có thông báo tạm hoãn phát sóng, chỉ có Anh Trai "Say Hi" giữ nguyên, tối nay đêm Chung kết vẫn diễn ra.

Trong ngày 13/9, nhiều chương trình gameshow có lịch cố định vào cuối tuần như Rap Việt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Đảo Thiên Đường đều lần lượt đưa thông báo tạm hoãn, dời lịch phát sóng cho đến khi có thông báo mới. BTC các show cùng đồng lòng, cho biết vì đây là thời điểm đồng bào miền Bắc đang gánh chịu nhiều nỗi đau thương, mất nhà, mất người thân do bão lũ gây ra nên việc phát sóng những nội dung mang yếu tố giải trí lúc này là không phù hợp.

Việc chủ động, linh hoạt của ê-kíp các chương trình trước nỗi buồn, nỗi mất mát của người dân miền Bắc nhận về nhiều sự ủng hộ từ khán giả. "Dù buồn vì tuần này không có tập mới để xem nhưng mình lại cảm thấy tự hào nhiều hơn. Thú thật thì trong tình cảnh này, chắc cũng không còn nhiều người có tâm trạng xem", "Trân trọng cảm ơn ê-kíp vì hành động thấu đáo, ý nghĩa và nhân văn này. Chúng ta cùng hướng về miền Bắc nha!" - nhiều khán giả chia sẻ.

Cùng lúc đó, netizen cũng dành sự quan tâm về việc show Anh Trai "Say Hi" vẫn diễn ra trong khi Rap Việt - chương trình có chung NSX - đã thông báo dời lịch phát sóng tập đầu tiên sang ngày 21/9. Trên mạng xã hội Threads, một số bài đăng thảo luận về chủ đề này đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Một người dùng đưa ý kiến: "Hôm nay Anh Trai "Say Hi" là đêm Chung kết, không chỉ có phần trình diễn nhóm đã quay sẵn mà còn có cả phần trực tiếp công bố kết quả - trao giải. Nên việc hoãn lại có thể sẽ gây ảnh hưởng cho nhiều bên vì sân khấu, lịch trình đã được sắp xếp hết rồi. Trường hợp này trừ khi có công văn bắt buộc tạm ngưng các hoạt động giải trí mới hoãn thôi". Thêm vào đó, theo lịch phát sóng trong tuần sau, Rap Việt sẽ "khai hỏa" vào 20h thứ Bảy, trùng với khung giờ "say hi" của dàn "anh trai" nên không còn thời gian.

Ngoài ra, netizen cũng nhắc đến đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 sẽ tổ chức vào tối nay. Các ý kiến cho rằng vì chương trình diễn ra trực tiếp nên việc tạm hoãn sẽ gây khó khăn cho NSX. Trong đó, nắm bắt tình hình thực tế của đất nước, chiều 13/9, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về cuộc thi mà cô được mời làm ca sĩ khách mời.

Hồ Ngọc Hà cho biết: "Hà và BTC đã trao đổi với nhau là sẽ thay đổi tiết mục bikini thành trình diễn áo dài để có thể hợp hơn với bối cảnh, cũng như phù hợp với các nội dung nhân văn trong chương trình. Thay vì biểu diễn Hà sẽ đến dự và cùng chương trình đồng lòng ủng hộ các thí sinh".

Vì vậy, với đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi", cư dân mạng đề xuất một số việc làm ý nghĩa trong lúc phát sóng trực tiếp. "Hôm Bán kết Miss Universe Vietnam, mình thấy BTC có dành thời gian đầu buổi, giữa buổi ở phía dưới màn hình chia sẻ về lũ lụt miền Bắc và kêu gọi ủng hộ. Nên Anh Trai "Say Hi" có thể tổ chức vậy", "Mong chương trình sẽ dành một khoảng thời gian để tưởng niệm các nạn nhân của mùa lũ, đồng thời kêu gọi khán giả đang xem chương trình cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Bắc".